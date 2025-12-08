Dispuestos a aprobar $8,000 millones de pesos de deuda

A menos de 10 días para la última sesión ordinaria del Congreso, el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, aseguró que estarían dispuestos a aprobar un presupuesto con una deuda máxima de $8,000 millones de pesos.

Con la conversación del presupuesto 2026 sobre la mesa y la solicitud de una contrapropuesta por parte del Gobierno del estado, de la Fuente indicó que ya con los $2,000 millones de pesos que anunció la Federación, se puede maniobrar más fácil la negociación.

“Habría que ver el tema de inversión; en el tema de inversión habría que buscar, pues, todo lo que él dice que tiene, que quiere para el metro, y la realidad es, pues, lo que se le puede dar".

“Es imposible que se le vayan a dar los $14,000 millones; es demasiado dinero, y aparte ya consiguió $2,000, entonces a lo mejor también de los $14,000 ya de entrada ya son menos y podremos llegar a un número razonable, unos $6,000 o $8,000 millones de pesos como el año anterior”, dijo Carlos de la Fuente.

Por su parte, la diputada del PRI y presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza, indicó que, desde su análisis, ven más factible hacerle un recorte al aumento de algunas secretarías, para que haya un ahorro en el endeudamiento.

“Una de las preguntas que yo más he hecho es por qué el gobierno central se va a aumentar un 24% el presupuesto en promedio a todas sus dependencias, cuando hay organismos a los que les están dando el 3% o municipios a los que les están reduciendo el presupuesto; no es equitativo.

“Si tú le sumas los ingresos que va a recibir el Estado, más la deuda, más lo que contemplan ellos de ingresos adicionales, producto del aumento de los impuestos y en los derechos, pues estás hablando de una bolsa que ronda los $180 millones de pesos, es muchísimo dinero”, dijo Lorena de la Garza.

Por separado, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, dijo que el presupuesto tal y como lo presentó el gobernador está hecho para cumplir con ciertos proyectos durante el 2026.

“El presupuesto que él ha presentado a través de la tesorería es un presupuesto muy responsable que contiene todos los detalles y apunta puntualmente a cada uno de los temas de los recursos que el gobierno del Estado necesita para cumplir la meta de muchos de los proyectos que la ciudadanía está exigiendo”, dijo Sandra Pámanes.

Por otra parte, el diputado Mario Soto indicó que lo que sigue preocupando es el aumento del Impuesto sobre la Nómina, pues tras su junta con las cámaras empresariales, se les expuso las inquietudes sobre cómo afectaría este aumento.

“Ellos sin duda están mortificados por este tema del impuesto sobre nómina, que fue de sopetón, hablaban, que muchas de estas empresas, pues, van a tener que dejar de invertir; incluso muchas de estas empresas PyMEs ya no van a poder contratar personal por este tema.

“Nosotros lo que buscamos es que también a través de nuestro conducto pudieran seguir los diálogos con el gobierno del Estado para ver qué se puede hacer en este tema. Nosotros manifestamos también nuestra inconformidad en esta alza del ISN, sobre todo porque no hubo un consenso, no hubo mesas de trabajo, no hubo diálogo”, dijo Mario Soto.

