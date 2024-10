Dispuestos PRI, PAN y Morena a reunirse con Samuel García

La oposición en el Congreso local ya ondeó la bandera blanca, pues sus liderazgos mostraron disposición para reunirse con el gobernador Samuel García y así impulsar los temas claves que emanaron de la comida con alcaldes, como el presupuesto 2025, la movilidad y la seguridad.

El objetivo de los legisladores de oposición, entre otros, es garantizar se plasmen en el presupuesto los tan anhelados fondos municipales para el año entrante, que en este 2024 no salieron.

Los coordinadores del PRI, PAN y Morena en el Congreso local dijeron a El Horizonte que están dispuestos a reunirse con el gobernador Samuel García, y esperan les llegue la invitación.

“Nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas, siempre hemos estado en toda la disposición de dialogar, quienes se han negado han sido los del ejecutivo del estado, principalmente el Gobernador y bueno, nosotros vemos bien que nos busque y platicar o tomarnos un café”, señaló Carlos de la Fuente coordinador del PAN.

Por su parte, Anylú Bendición Hernández, coordinadora de Morena, concordó en que es bueno reunirse, para ver el presupuesto del 2025, ya que, no es del todo viable aprobar el 2024 a estas alturas sin antes ver qué se quiere para el próximo año.

“Estaría muy bien que nos invitara, desde que empezó la legislatura el gobernador no se ha comunicado conmigo, tampoco nos hemos visto, no he tenido el gusto de saludarlo, nos saludamos ahora que vino la presidenta… tampoco por mensaje, pero sí asistiría.

“Desde Morena no podemos acompañar el paquete fiscal 2024, está muy emproblemado, llegó a la Corte, ni siquiera conozco bien el estatus jurídico, el presupuesto del 2024, así que esperamos y se presente en tiempo y forma el del 2025”, puntualizó Hernández.

De igual manera, Heriberto Treviño, coordinador del PRI enfatizó que es bueno que el gobierno del estado se acerque con el Poder Legislativo, siempre y cuando lo haga con respeto.

“Creo que siempre tiene que haber el acercamiento y cómo yo lo he dicho en nuestra bancada, siempre estamos abiertos al diálogo, a construir y a consensar, pero siempre con respeto, civilidad y para buscar el bien común para la sociedad.

“En ese sentido es como debemos de esperar, porque se comentó que iban a buscar al legislativo, por lo cual estaremos esperando esos llamados para poder platicar del presupuesto”, apuntó Treviño.

Tanto PRI como PAN, concordaron con Morena, al decir que el presupuesto del 2024 no tiene caso analizarlo hasta no ver el 2025 sobre la mesa, ya que la deuda que el gobernador está solicitando es enorme para los tres meses que quedan del año.

“Tendríamos que irnos con el del 2025, porque ya estamos en tiempo de que se entregue el presupuesto del 2025, entonces creo que en ese sentido es como deberían de mandarlo y nosotros comenzar a trabajar”, dijo Heriberto.

“Mientras no envíen el presupuesto del 2025, no se va a analizar el del 2024, ni siquiera lo he hojeado porque no estoy dispuesto a aprobar un presupuesto para tres meses de un año o un ejercicio financiero, creo que $15,000 millones de pesos de deuda para el 2024 es algo exagerado”, subrayó Carlos de la Fuente.

Por otro lado, la bancada de Movimiento Ciudadano fue la única que indicó que era necesario aprobar el presupuesto del 2024, para que los municipios pudieran tener acceso a recursos en estos últimos tres meses.

Miguel Ángel “Mike” Flores, líder de la bancada naranja, recalcó: “Tenemos un presupuesto ya presentado para 2024 y es hora de que los ciudadanos vean ese dinero en las calles, en sus parques, en infraestructura, en su vida cotidiana”.

Y agregó: “Llevamos casi un mes con el presupuesto 2024 ya presentado, y es momento de votarlo a favor para que el gobierno y los nuevos ayuntamientos puedan ejecutarlo, y que los neoleoneses puedan verlo reflejado en las calles. Dejemos las críticas, las grillas y veamos por Nuevo León”.

‘Vamos a jalar parejo, por el bien de NL’: Samuel

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que la reunión que se llevó a cabo entre él y los alcaldes, es la primera de muchas otras que se realizarán en los siguientes tres años.

Lo anterior, afirmó, con la finalidad de sacar adelante los proyectos que son urgentes para resolver los problemas que hay en movilidad, seguridad y agua.

Ayer, el mandatario y 16 alcaldes de la zona metropolitana y municipios conurbados se reunieron en Palacio de Gobierno, tras casi dos años sin existir contacto por diferencias políticas.

Algunos de los alcaldes son “nuevos”, porque inician su primer trienio en el periodo en que Samuel García lleva de gobernador, como es el caso del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, pero otros se reeligieron como el de Santa Catarina, Jesús Nava.

“Junto con el secretario general de Gobierno, de Movilidad, Seguridad y Tesorería, recibimos en Palacio de Gobierno a los nuevos alcaldes metropolitanos. Esta es la primera reunión de muchas que habrá en este trienio que comienza”, señaló.

El mandatario afirmó en redes sociales que van a “jalar parejo”, dejando a un lado las diferencias políticas.

“Vamos a jalar parejo a nivel estatal y municipal, por el bien de Nuevo León, y en los temas de mayor importancia para el estado: seguridad, movilidad y agua”, indicó Samuel García.

En la reunión, se acordó avanzar en la aprobación del presupuesto estatal del 2024 y 2025, lo cual ayudará a canalizar recursos a los municipios.

Va estado por IP como réferi en acuerdos con ediles y diputados

Fuentes cercanas al gobierno del estado revelaron a El Horizonte que el tesorero estatal Carlos Garza se reunirá el próximo lunes con representantes de las cámaras empresariales y organismos intermedios para que funjan como “testigos de calidad” en los compromisos que se establezcan entre el gobernador, los alcaldes y los diputados locales.

El objetivo de esta reunión, que se llevará a cabo de manera privada, es doble: por un lado, mostrarles a los organismos el estado actual de las finanzas estatales, y por otro, invitarlos a ser parte de las negociaciones que actualmente llevan a cabo las distintas trincheras políticas de los poderes locales.

La intención de esta reunión es hacer de los organismos una especie de aval o “árbitro” que vigile que las distintas partes cumplan con los compromisos adquiridos, lo que a su vez les daría seguridad a los propios actores para avanzar en las negociaciones y despejar los temores existentes.

Este movimiento se produce después de que algunos alcaldes manifestaron su desconfianza por los acuerdos establecidos, y pidieron que el estado involucre a algún ente “tercero” para que, verifique y supervise el cumplimiento de los acuerdos, y en su caso exhiba a quien no lo haga.

Con ello, se facilitará la reunión entre el gobernador Samuel García y los diputados, que se realizará más adelante en la próxima semana.

En esta se espera que se aborden temas importantes para el desarrollo del estado, como presupuestos, movilidad y seguridad, y se llegue a acuerdos beneficiosos para todos los involucrados.

