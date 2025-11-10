Coinciden en que presupuesto 2026 se puede aprobar este año

Diputados de Morena y Movimiento Ciudadano coincidieron en que existen las condiciones para que el presupuesto del 2026 se apruebe antes de que acabe el actual periodo de sesiones.

Mario Soto, diputado coordinador de Morena indicó que actualmente entre el legislativo y el ejecutivo hay buena relación por lo cual esperan la próxima invitación por parte de la Tesorería, para comenzar a analizar un preproyecto.

“Creo que estamos a tiempo de platicar, de consensar, de ponernos de acuerdo para que cuando llegue aquí se turne a la Comisión de presupuesto y podamos trabajarlo, analizarlo y posteriormente al pleno.

“Esperaría que antes de ir de que se concluya este periodinario de sesiones podamos tener un presupuesto aprobado y que no sea como el año pasado, que nos tuvimos que ir hasta febrero, creo que ya están las condiciones”, dijo Mario Soto.

En el mismo sentido, la diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes coincidió en que sí hay una buena relación de negociación para poder tener el presupuesto aprobado antes de que termine el periodo legislativo.

“Coincido con el diputado Mario Soto, creo que hay buena voluntad para hacerlo, porque sabemos lo que significa para Nuevo León el tener un buen presupuesto, consolidar las obras que están en camino

“Y sobretodo también para los municipios porque, insisto, también tiene que haber esta voluntad para apoyarles, porque este presupuesto les puede ayudar a dar respuesta a muchas de las necesidades que tenemos en todo el estado”, agregó Pámanes.

Por su parte, el coordinador del PRI, Heriberto Treviño dijo que desde su bancada están abiertos al diálogo u están esperando la invitación del Ejecutivo para empezar a trabajar en el presupuesto.

“Yo no pudiera decir hasta que escuchemos de qué se trata, a lo mejor ellos ya tuvieron una previa que nosotros no y por eso están diciendo que hay condiciones para sacarlo.

“Lo que yo digo es que mientras no escuchemos de qué se trata no podemos dar nuestra versión oficial, el día que nos citen ese día estaremos en condiciones para ir, escuchar, analizar y dar respuesta”, dijo Heriberta Treviño.

Fue el pasado domingo que el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores indicó que sería durante esta semana que invitarían a los diputados para hablar sobre el presupuesto el cual se tiene que entregar a más tardar el próximo 20 de noviembre.

