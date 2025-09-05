División Ambiental suspende zona del incendio en Zinc Nacional

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León confirmó la suspensión total de operaciones en la zona de Zinc Nacional donde se registró un incendio la tarde del viernes. La medida se mantendrá de manera indefinida hasta que se asegure que no existe un riesgo para la población o el medio ambiente.

El Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, supervisó el lugar junto con la División Ambiental y aseguró que la suspensión vigente se debe a los antecedentes de la empresa, que ya había sido sancionada por incumplimientos relacionados con emisiones y manejo de residuos peligrosos.

"Acudimos de inmediato al sitio para supervisar que este incidente no represente un riesgo mayor para la población y para reiterar que Zinc Nacional continúa bajo suspensión", declaró Lozano Caballero.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:50 horas, mientras trabajadores realizaban labores de mantenimiento en un tanque vertical. Según los reportes de Protección Civil de Nuevo León, una reacción por oxicorte provocó una explosión que desprendió la tapa del contenedor y generó el incendio.

Afortunadamente, la rápida respuesta de los brigadistas internos y de los cuerpos de emergencia evitó una tragedia mayor. Se evacuaron a 97 personas de manera preventiva y ocho brigadistas fueron atendidos por golpes de calor, sin que se registraran lesionados de gravedad, solo daños materiales.

El incendio fue controlado por completo cerca de las 16:45 horas gracias a la coordinación de Bomberos de San Nicolás, la Nueva División Ambiental, Protección Civil Estatal, Protección Civil municipal y Bomberos de Nuevo León.

