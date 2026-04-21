Fortalece División Ambiental acciones preventivas en Nuevo León

Mediante operativos coordinados por la Secretaría de Medio Ambiente, personal de la Nueva División Ambiental intensificó este martes las acciones preventivas para proteger el medio ambiente y evitar afectar la calidad del aire en distintos municipios de la zona metropolitana.

El secretario Raúl Lozano Caballero destacó la importancia de estas acciones como parte de una estrategia integral para proteger el entorno.

“La prevención es clave para cuidar nuestro medio ambiente. Estos recorridos nos permiten actuar antes de que los problemas crezcan, acompañando a los establecimientos para que hagan bien las cosas desde el inicio. Buscamos generar conciencia y corresponsabilidad, porque la calidad del aire y el entorno que compartimos dependen de lo que cada uno haga en su día a día”, señaló Lozano Caballero.

Elementos de la Procuraduría Ambiental detectaron situaciones de mejora en diversos establecimientos, en los rubros de manejo adecuado de residuos, control de emisiones a la atmósfera y limpieza de vía pública por arrastre de materiales articulados.

Implementan acciones preventivas ante situaciones de contaminación ambiental

Estas acciones se desplegaron en principales avenidas del área metropolitana como:

Morones Prieto/Constitución

Carretera Monterrey – Laredo

Nogalar

Miguel Alemán

02 de Octubre

Heberto Castillo

Durante estos recorridos, la autoridad ambiental notificó 32 avisos preventivos a establecimientos de construcción, distribución de materiales, tarimeras, centros de reparación de llantas y giro alimenticio para cumplir con la normatividad ambiental vigente y prevenir situaciones que afecten al medio ambiente.

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