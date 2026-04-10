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Nuevo León

Refuerza División Ambiental combate al transporte contaminante

Aquellos ciudadanos que detecten vehículos con emisiones ostensiblemente contaminantes pueden realizar su reporte a través de la línea 070

  • 10
  • Abril
    2026

En un esfuerzo continuo por blindar la calidad del aire en la zona metropolitana, la Nueva División Ambiental, en coordinación con el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) y la Secretaría de Medio Ambiente, intensificó sus operativos de inspección y vigilancia, logrando la detección y sanción de unidades contaminantes.

Vigilancia permanente por la salud pública

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Raúl Lozano, enfatizó que estas inspecciones no son casos aislados, sino parte de una estrategia integral para mitigar el impacto de las fuentes móviles en el entorno.

“Estas acciones forman parte de los operativos permanentes que la Nueva División Ambiental mantiene para detectar y sancionar fuentes móviles que afectan la calidad del aire, contribuyendo a la protección de la salud de la población y al cumplimiento de la normatividad ambiental”, puntualizó el funcionario.

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Unidades fuera de norma: Los casos detectados

Durante los recorridos de vigilancia, se identificaron en flagrancia dos unidades de transporte público que incumplían con las especificaciones físicas y técnicas necesarias para circular:

  • Escobedo: En el Parque Industrial Escobedo, una unidad de la Ruta 13 fue infraccionada tras ser sorprendida emitiendo densas nubes de humo negro.

  • Guadalupe: En el cruce de las avenidas Acapulco y Benito Juárez, las autoridades sancionaron a otra unidad de transporte por emisiones visibles, violando lo estipulado en la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León.

El reporte como herramienta

Para fortalecer estas medidas, la Nueva División Ambiental exhortó a la ciudadanía a sumarse a la vigilancia. Aquellos ciudadanos que detecten vehículos con emisiones visibles contaminantes pueden realizar su reporte a través de la línea 070, garantizando un seguimiento oportuno por parte de las autoridades.

Con la colaboración de las 10 dependencias que integran este cuerpo de vigilancia, el Gobierno estatal busca mantener una fiscalización constante para asegurar un entorno más limpio y reducir los riesgos respiratorios para la población neolonesa.


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