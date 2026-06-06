Donará San Pedro cirugías de reconstrucción mamaria

Con el objetivo de brindar una atención integral y devolver la calidad de vida a las mujeres que han vencido al cáncer de mama, el Municipio de San Pedro Garza García y el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) formalizaron un convenio de coordinación para poner en marcha el Programa de Reconstrucción Mamaria.

El acuerdo fue suscrito por el alcalde de San Pedro, Mauricio Farah Giacomán; la presidenta del DIF municipal, Elisa Cruz, y el director de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario, el doctor Oscar Vidal Gutiérrez, en una ceremonia que reunió a autoridades locales y especialistas médicos.

A través de esta colaboración estratégica, el DIF San Pedro y el Hospital Universitario trabajarán de la mano para facilitar el acceso a procedimientos de reconstrucción mamaria a mujeres que hayan sido sometidas a una mastectomía. El programa dará prioridad a aquellas pacientes que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y que aprueben satisfactoriamente las valoraciones médicas correspondientes.

Un paso hacia la recuperación integral

Durante el evento, la presidenta del DIF, Elisa Cruz, destacó el impacto emocional y físico que representa este apoyo para las beneficiarias: