Donará San Pedro cirugías de reconstrucción mamaria
Por su parte, el alcalde Mauricio Farah Giacomán extendió un reconocimiento al Hospital Universitario por hacer posible esta iniciativa
- 06
-
Junio
2026
Con el objetivo de brindar una atención integral y devolver la calidad de vida a las mujeres que han vencido al cáncer de mama, el Municipio de San Pedro Garza García y el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) formalizaron un convenio de coordinación para poner en marcha el Programa de Reconstrucción Mamaria.
El acuerdo fue suscrito por el alcalde de San Pedro, Mauricio Farah Giacomán; la presidenta del DIF municipal, Elisa Cruz, y el director de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario, el doctor Oscar Vidal Gutiérrez, en una ceremonia que reunió a autoridades locales y especialistas médicos.
A través de esta colaboración estratégica, el DIF San Pedro y el Hospital Universitario trabajarán de la mano para facilitar el acceso a procedimientos de reconstrucción mamaria a mujeres que hayan sido sometidas a una mastectomía. El programa dará prioridad a aquellas pacientes que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y que aprueben satisfactoriamente las valoraciones médicas correspondientes.
Un paso hacia la recuperación integral
Durante el evento, la presidenta del DIF, Elisa Cruz, destacó el impacto emocional y físico que representa este apoyo para las beneficiarias:
“Hay batallas que no terminan cuando concluye el tratamiento. A veces, la recuperación también necesita oportunidades. Por eso, este esfuerzo representa mucho más que una colaboración entre instituciones; representa la posibilidad de acompañar a más mujeres en una etapa importante de su vida”.
Por su parte, el alcalde Mauricio Farah Giacomán extendió un reconocimiento al Hospital Universitario por hacer posible esta iniciativa de forma inédita en el municipio, señalando que la reconstrucción les permitirá recuperar la autoestima y reincorporarse a sus actividades cotidianas tras haber superado una etapa sumamente compleja.
Alianza institucional y médica
Las autoridades presentes coincidieron en la importancia de fortalecer los lazos entre el sector público y el ámbito académico para democratizar el acceso a la medicina especializada de alta complejidad.
En el acto protocolario también participaron:
Claudette Treviño, directora del DIF Municipal.
Dr. Yanko Castro Govea, jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario.
Dra. Cynthia Minerva González Cantú, profesora del Servicio de Cirugía Plástica de la misma institución.
Con la implementación de este programa, el Gobierno de San Pedro refrendó su compromiso de impulsar políticas públicas con sentido social, asegurando una atención digna y humana para las mujeres de la comunidad.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas