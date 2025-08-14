Cerrar X
Chelsea donará dinero del Mundial de Clubes a familia de Diogo

Los jugadores del Chelsea destinarán parte de sus primas del Mundial de Clubes a las familias de Diogo Jota y André Silva, fallecidos en un accidente en España

  • 14
  • Agosto
    2025

Los futbolistas del Chelsea han decidido donar parte de las primas obtenidas por ganar el Mundial de Clubes de la FIFA a las familias de los jugadores portugueses Diogo Jota y André Silva, fallecidos el pasado 3 de julio en un accidente de tráfico en Zamora, España.

Según informó The Athletic, el plantel del Chelsea recibió aproximadamente 14 millones de euros en premios por el título mundial, lo que equivale a unos 430,000 euros por jugador.

Los futbolistas acordaron destinar una cantidad similar de forma colectiva para apoyar a las familias de las víctimas.

Homenajes en la Premier League

La Premier League guardará un minuto de silencio en todos los partidos de este fin de semana en memoria de Jota y Silva.

En paralelo, el Liverpool, club en el que militaba Diogo Jota, realizará un emotivo homenaje en su encuentro de este viernes contra el Bournemouth, desplegando un mosaico en su honor.

Además, el club de Anfield anunció además que retirará de forma definitiva el número "20" que portaba Jota, tanto en el primer equipo como en la cantera y el equipo femenino, un gesto sin precedentes en la historia de la institución.


