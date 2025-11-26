Emite PC NL recomendaciones para evitar incendios navideños

Protección Civil de Nuevo León emitió una serie de recomendaciones para prevenir incendios en viviendas ocasionados por fallas en instalaciones eléctricas o descuidos con adornos navideños.

Durante la conferencia Nuevo León Informa, el titular de la dependencia, Erik Cavazos, pidió a la población evitar la sobrecarga de enchufes, utilizar extensiones de uso rudo y colocar los adornos lejos de fuentes de calor.

Subrayó que una de las medidas más importantes es desconectar las luces al salir de casa o antes de dormir.

“Lo que queremos es que esta Navidad sea una Navidad de cero incidentes, que sea una Navidad blanca y que obviamente disfruten”, expresó.

Cavazos recomendó comprar pinos en establecimientos autorizados y verificar que las luces cuenten con certificación NOM-003-SCFI-2014.

También pidió instalar sensores de humo, tener un extintor en casa y revisar que las instalaciones eléctricas estén en buenas condiciones.

Agregó que la tecnología puede ser un aliado, por lo que sugirió el uso de series de luz inteligentes y pidió evitar encender velas, uno de los principales detonantes de incendios en esta época.

El funcionario informó además que, tras las lluvias derivadas del frente frío número 16, se registró saldo blanco en el estado.

Señaló que las precipitaciones continuarán este miércoles y podrían extenderse al jueves.

A ello se suma la llegada de un nuevo sistema frontal el fin de semana, que provocará un descenso importante en la temperatura, por lo que ya se preparan protocolos de atención, especialmente para personas en situación de calle.

Sobre el uso de calentadores, Cavazos recomendó revisar su estado, mantener ventilación de 10 a 15 centímetros y apagarlos antes de dormir o al salir.

Recordó que está prohibido utilizar anafres, hornillas, fogatas o braseros dentro del hogar por el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Finalmente, reiteró que ante cualquier emergencia la ciudadanía debe comunicarse al 9-1-1.

