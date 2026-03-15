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Nuevo León

Protección Civil emite recomendaciones ante fuertes vientos

Autoridades piden a la población extremar precauciones por rachas intensas que podrían provocar caída de árboles, anuncios y tolvaneras

  • 15
  • Marzo
    2026

Las condiciones meteorológicas en la entidad están a punto de dar un giro radical. El Frente Frío número 41 ingresará al estado durante las próximas horas, provocando no solo una baja en el termómetro, sino también fuertes rachas de viento y la entrada de importantes concentraciones de polvo.

Erik Cavazos Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León, informó que este sistema frontal generará un cambio drástico en el ambiente tras las temperaturas cálidas registradas recientemente.

Se espera que las rachas de viento se intensifiquen al caer la noche, lo que podría reducir la visibilidad en calles y carreteras debido a la formación de tolvaneras.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante la llegada de este fenómeno, las autoridades han emitido una serie de medidas preventivas para evitar accidentes y proteger la salud de la ciudadanía:

  • Asegurar láminas, macetas, botes de basura y cualquier objeto que pueda ser arrastrado por las fuertes ráfagas de viento.
  • Queda estrictamente prohibido encender fogatas o tirar colillas de cigarro, ya que el viento facilita la propagación inmediata de fuego en zonas de pastizales.
  • Se exhorta a la población a abrigarse de forma adecuada, prestando especial atención a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables al descenso térmico.
  • Extremar precauciones al volante ante la posible presencia de polvo que limite la visión en tramos urbanos y carreteros.
    Protección Civil recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier situación de riesgo a la línea de emergencia 9-1-1.


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