Emite Guadalupe recomendaciones para prevenir ciberdelitos

El Gobierno de Guadalupe emitió una serie de recomendaciones para que la ciudadanía evite ser víctima de fraudes, robos y otras formas de ciberdelincuencia durante la temporada decembrina, periodo en el que suelen incrementarse este tipo de incidentes.

Miguel Cepeda, Director del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo municipal, informó que diciembre es un mes en el que los delincuentes aprovechan el aumento de compras y transacciones, por lo que pidió reforzar las medidas de seguridad al realizar operaciones en línea o utilizar cajeros automáticos.

Entre las sugerencias para compras digitales, destacó la importancia de verificar que los enlaces donde se pretende adquirir algún producto cuenten con candados de seguridad y protocolos confiables.

Señaló que, ante ofertas demasiado atractivas o precios inusuales, es preferible utilizar tarjetas digitales —y no las tarjetas físicas habituales— para evitar la exposición de datos sensibles, ya que este tipo de instrumentos financieros renuevan constantemente el código de seguridad.

El funcionario también advirtió sobre intentos de extorsión y engaños telefónicos, en los que los delincuentes buscan obtener información confidencial mediante supuestos reportes de compras no reconocidas.

Ante esto, exhortó a no compartir NIP, contraseñas ni datos bancarios bajo ninguna circunstancia.

Además de las medidas digitales, la autoridad recomendó utilizar cajeros automáticos ubicados en zonas concurridas y evitar pedir ayuda a desconocidos. En caso de retirar cantidades importantes de dinero, sugirió acudir acompañado de una persona de confianza para reducir riesgos.

El Gobierno de Guadalupe reiteró el llamado a la prevención y a mantenerse alerta durante estas fechas, en las que la actividad comercial se incrementa significativamente.

