El calor también se hizo presente durante la jornada, por lo que los asistentes acudieron preparados con gorras y sombreros

Inicio / Nuevo León / Emociones al máximo en la final del Mundial desde Fundidora

Miles de aficionados se dieron cita este domingo en el Monterrey Fan Festival, instalado en el Parque Fundidora, para seguir la gran Final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España.

Parque Fundidora vive la fiesta mundialista

Desde horas antes del silbatazo inicial, el ambiente se llenó de cánticos, banderas y playeras de ambas selecciones, mientras familias y grupos de amigos ocuparon los espacios frente a las pantallas gigantes para disfrutar del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

El calor también se hizo presente durante la jornada, por lo que los asistentes acudieron preparados con gorras y sombreros, además de mantenerse hidratados para soportar los 34 grados centígrados sin dejar de vivir la fiesta mundialista.

Aficionados siguen cada jugada de la final

Cada jugada es seguida con intensidad por los aficionados, que celebran las aproximaciones de sus equipos, alentando sin descanso a Argentina y España en un ambiente de convivencia y entusiasmo.

Con el paso de los minutos, la expectativa crece entre los asistentes, quienes aguardaban el desenlace del encuentro para conocer al campeón del Mundial 2026 desde Nueva York, mientras en Monterrey se vive la emoción de la final desde el corazón del Fan Festival.