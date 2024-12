Rayados cae ante América en la Final 3-2 por el marcador global

Los Rayados de Monterrey no pudieron remontar el partido de vuelta de la Gran Final del Torneo Apertura 2024.

El encuentro estuvo cargado de emociones desde el inicio con un gol de Richard Sánchez desde afuera del área al minuto 23 y unos Rayados sin una idea clara de juego termino el primer tiempo en desventaja.

Arrancado el segundo tiempo "La Pandilla" tomó la iniciativa y anotó el gol del empate de al minuto 84 por parte de Johan Rojas, pero no fue suficiente para empatar el marcador global y mandar el encuentro a tiempos extras.

Minuto a minuto

Termina el partido



América, Tricampeón

Rayados 1-1 América

Global: 2-3, favor América

América llega a 16 títulos en el futbol mexicano.

Minuto 94



Rayados 1-1 América

Global: 2-3, favor América

A Rayados le falta anotar un gol para forzar el tiempo extra.

Minuto 90



Rayados 1-1 América

Global: 2-3, favor América

Seis minutos de compensación.

Minuto 88



Rayados 1-1 América

Global: 2-3, favor América

Germán Berterame remata al larguero.

Minuto 84

Gol de Rayados

Rayados 1-1 América

Global: 2-3, favor América

Johan Rojas anota al disparar adentro del área.

Minuto 79



Rayados 0-1 América

Global: 1-3, favor América

Rayados no cesa en su intento de marcar, y América está bien plantado anulando las llegadas regias.

Minuto 74



Rayados 0-1 América

Global: 1-3, favor América

Entra de cambio Jesús ‘Tecatito’ Corona, en lugar de Oliver Torres, e intenta generar peligro en el área rival.

Minuto 70



Rayados 0-1 América

Global: 1-3, favor América

América está bien ubicado en la parte baja, por lo que su defensa le complica el accionar ofensivo a Rayados.

Minuto 65



Rayados 0-1 América

Global: 1-3, favor América

Pasa el tiempo y a Rayados se le complica cada vez más el panorama en la lucha por ganar el título. Tiene el balón, pero no anota.

Minuto 58



Rayados 0-1 América

Global: 1-3, favor América

Rayados tiene la posesión del balón, pero no cristaliza el dominio con goles.

Minuto 50



Rayados 0-1 América

Global: 1-3, favor América

Rayados comienza a generar llegadas al área americanista, pero sin inquietar al rival.

Arranca el segundo tiempo



Rayados 0-1 América

Global: 1-3, favor América

Rayados va en busca de empatar el global… y América, a conservar la ventaja.

Termina el primer tiempo



Rayados 0-1 América

Global: 1-3, favor América

La restan 45 minutos a Rayados para buscar la remontada… y América se acerca al Tricampeonato.

Minuto 45



Rayados 0-1 América

Global: 1-3, favor América

Cuatro minutos de compensación.

Minuto 42



Rayados 0-1 América

Global: 1-3, favor América

Cambio del América: sale Henry Martín y entra el exrayado Rodrigo Aguirre.

Minuto 40



Rayados 0-1 América

Global: 1-3, favor América

Rayados requiere anotar dos goles para empatar el global y seguir con vida. Para coronarse, Monterrey debe ganar por tres tgoels de diferencia.

Minuto 35



Rayados 0-1 América

Global: 1-3, favor América

América genera llegadas de peligro al área rayada, mientras que Rayados sufre para acercarse al arco rival.

Minuto 30



Rayados 0-1 América

Global: 1-3, favor América

Rayados intenta generar peligro, pero se topa con una la defensa americanista y el portero Luis Malagón.

Minuto 23. Gol del América

Rayados 0-1 América

Global: 1-3, favor América

Richard Sánchez dispara desde afuera del área y anota.

Minuto 19



Rayados 0-0 América

Global: 1-2, favor América

Anulan gol de Henry Martín, del América, por fuera de lugar.

Minuto 15



Rayados 0-0 América

Global: 1-2, favor América

Luis Cárdenas ‘El Mochis’ ataja disparo de Alejandro Zendejas

Minuto 10.

Rayados 0-0 América

Global: 1-2, favor América

Henry Martín, delantero mexicano del América, se duele de una lesión y tendrá que salir de cambio.

Minuto 5.

Rayados 0-0 América

Global: 1-2, favor América

Rayados arranca con todo hacia el frente y Brandon Vázquez remata de cabeza, pero ataja Luis Malagón.

Arranca el partido

En breve más información...

El equipo dirigido por Martín Demichelis ha mostrado una gran capacidad para superar adversidades, especialmente en los partidos de Vuelta de la Liguilla del Apertura 2024. En Cuartos de Final y Semifinal, Monterrey logró victorias contundentes, lo que les da esperanza de repetir esas actuaciones ante su gente y lograr la remontada necesaria para alcanzar el campeonato.

El Estadio BBVA, conocido como la "Casa Rayada", ha sido testigo de varios éxitos en la historia reciente del club. En este estadio, Monterrey ha ganado cuatro títulos, entre los que destacan dos de la Copa de Campeones de la CONCACAF, uno de ellos contra el propio América, y dos Copas MX. Sin embargo, el ansiado campeonato de Liga BBVA MX aún se les ha escapado, y este domingo tienen una nueva oportunidad de hacerlo realidad.

En el partido de Ida, Monterrey comenzó con un buen ritmo y creó varias oportunidades de peligro. Sergio Canales abrió el marcador con un golazo desde fuera del área al minuto 35, pero el América respondió rápidamente con un gol de Kevin Álvarez en el minuto 39, después de un rebote. Al inicio de la segunda mitad, Alejandro Zendejas anotó el gol que dio la ventaja al América, dejándolos con una ligera ventaja en el global.

El Monterrey no dejó de buscar la remontada. A pesar de la salida temprana de Lucas Ocampos por una molestia muscular, Roberto de la Rosa y otros jugadores intentaron generar opciones, pero no pudieron concretar. Luis Cárdenas, portero del Monterrey, tuvo una destacada actuación, evitando varios disparos peligrosos del América, pero el equipo no logró igualar el marcador.

Este domingo, con el Estadio BBVA lleno de seguidores albiazules que agotaron las entradas, Monterrey buscará su sexto campeonato en la Liga BBVA MX.

A las 19:00 horas, con el aliento de su hinchada, los Rayados intentarán superar la desventaja del marcador global y consagrarse campeones del fútbol mexicano.

Comentarios