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Tamaulipas

Lleva INMUJER asistencia básica a Nuevo Laredo

A las asistentes se les ofreció apoyo psicológico para el manejo de las emociones en situaciones adversas y fortalecer la salud mental

  • 28
  • Mayo
    2026

Con el objetivo de prevenir las agresiones a mujeres, el Instituto Municipal de la Mujer llevó el Violentómetro al poniente de Nuevo Laredo, donde se realizó el programa “Presidencia Cerquita de ti”, en la colonia Voluntad y Trabajo, a donde acudieron cientos de personas para recibir los servicios de las diferentes dependencias municipales que participan cada jueves.

A fin de aprovechar la presencia de vecinas y vecinos, el INMUJER instaló un módulo en el que se explicó a las mujeres los niveles de violencia que hay, y en qué momento deben poner un alto para evitar que las agresiones escalen hasta el nivel físico.

También se les ofreció apoyo psicológico para el manejo de las emociones en situaciones adversas, fortalecer la salud mental y tener herramientas a fin de identificar e interrumpir ciclos de violencia.

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También se les ofrece asesoría legal en materia familiar, civil y penal, así como acompañamiento ante diferentes instancias para el ejercicio de los derechos, como pensión alimenticia, reconocimiento de menores a través de la Ley de Paternidad Responsable, denuncia por maltrato físico, psicológico, económico, patrimonial o sexual, y custodia de menores.

Para recibir atención del institutos no se requiere cita, solamente acudir a sus oficinas ubicadas en la Calle Orizaba 3829, Colonia México, de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche, o llamar a los números 867 713-5281 y 867 719-2160.


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