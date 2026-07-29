Entrega Manuel Guerra renovada la Avenida Juárez en García

El alcalde de García señaló que la intervención representa una respuesta a una demanda histórica de los vecinos de la zona

El municipio de García informó que amplió la ruta del programa "Tren de Pavimentación" con la rehabilitación integral de la Avenida Juárez, una de sus principales vialidades, como parte de la estrategia para modernizar la infraestructura vial y mejorar la movilidad de miles de habitantes.

El alcalde Manuel Guerra encabezó la entrega de la obra e informó que fue realizada con maquinaria de última generación propiedad del gobierno municipal, lo que, aseguró, ha permitido acelerar la rehabilitación de calles y avenidas con recursos propios y altos estándares de calidad.

Durante el recorrido, el edil señaló que la intervención representa una respuesta a una demanda histórica de los vecinos de la zona.

"Estamos sobre la Avenida Juárez haciendo entrega de esta obra que durante años fue solicitada por los vecinos y que, hasta nuestro gobierno, finalmente se hizo realidad. Estamos haciendo justicia para este polígono que históricamente había permanecido olvidado", expresó el alcalde.

Guerra recordó que la vialidad presentaba un grave deterioro, lo que afectaba diariamente a automovilistas y residentes.

"Era una avenida completamente destrozada, peor que un camino de terracería. Hoy entregamos una vialidad totalmente renovada para beneficio de las familias de García", añadió.

Por su parte, el secretario de Infraestructura Sostenible, Edgar Espronceda, explicó que la obra abarcó la rehabilitación de la Avenida Juárez desde el panteón municipal, en el extremo oriente, hasta el sector poniente donde concluye la colonia Arcángeles.

Detalló que los trabajos incluyeron el retiro total de la carpeta asfáltica deteriorada, la colocación de nueva mezcla asfáltica y la realización de las pruebas de laboratorio que establece la Ley de Pavimentos para garantizar la calidad y durabilidad de la obra.

Asimismo, informó que actualmente se realizan los últimos trabajos de señalización y adecuación de bordos, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial en esta importante arteria.

La administración destacó que el programa "Tren de Pavimentación" forma parte de la estrategia municipal para recuperar vialidades que permanecieron sin mantenimiento durante años y mejorar la conectividad en distintos sectores del municipio.