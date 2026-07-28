Entrega alcalde Lalo Gattás camión-pluma a Servicios Públicos

El alcalde reiteró al equipo de Servicios Públicos el compromiso y la voluntad de su administración de valorar a quienes trabajan por mantener una ciudad limpia

Con una inversión de 650 mil pesos, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, hizo entrega de una moderna unidad tipo pluma que vendrá a mejorar tiempos de respuesta y la eficiencia en reparación, así como de cambio de luminarias del sistema de alumbrado público.

El alcalde capitalino reiteró al equipo de Servicios Públicos el compromiso y la voluntad de su administración de continuar valorando a quienes trabajan todos los días por mantener una ciudad limpia, ordenada y en mejores condiciones; porque merecen hacerlo con las herramientas adecuadas.



Con un 98 por ciento de cobertura en alumbrado público, Gattás Báez pidió al secretario de Servicios Públicos, Marco Cantú Delgado, redoblar esfuerzos para alcanzar la eficiencia total a la altura del reto de las y los victorenses; estas herramientas nos permiten llegar a nuestras metas, les manifestó.