Nuevo León

Entregan a 'Tiger', perro rescatado de incendio en Escobedo

Francisco Javier agradeció el rescate y aseguró que ahora 'Tiger' vivirá dentro de casa para estar más seguro y cuidado.

  • 12
  • Septiembre
    2025

Después de la explosión e incendio en una empresa de Escobedo, un joven pudo reencontrarse con su perro “Tiger”, gracias al rescate realizado por personal de la Dirección de Protección y Bienestar Animal.

Francisco Javier contó que su mascota estaba en una bodega cuando ocurrió el siniestro. Con la explosión, el perro salió corriendo y en medio del desalojo ya no pudieron localizarlo.

Horas después, Protección Animal encontró a “Tiger” cerca de la zona del incendio y lo resguardó. Al ver la publicación en redes sociales, su dueño acudió a reclamarlo y acreditar la propiedad.



El canino fue entregado con placa de identificación, vacunas actualizadas y desparasitantes, además de un compromiso de esterilización.

Francisco Javier agradeció el rescate y aseguró que ahora “Tiger” vivirá dentro de casa para estar más seguro y cuidado.


Comentarios










