Entregan documentación para aclarar recursos del Triángulo Norte

El municipio de Escobedo entregó este viernes a la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado documentación relacionada con el proyecto del Distribuidor Vial Triángulo Norte, con el objetivo de transparentar los recursos autorizados y frenar versiones que calificó como información falsa difundida por funcionarios estatales.

José Antonio Quiroga, secretario técnico del Gabinete municipal, acompañado del tesorero Jaime Zurricanday, presentó ante la Oficialía de Partes expedientes y comprobaciones de gasto correspondientes a la obra vial.

“Queremos explicar esto con manzanas, porque de repente si lo platicamos con naranjas no nos entienden. Aquí están todos los documentos donde las dependencias estatales autorizan un total de 488 millones de pesos y la Tesorería dice que no es cierto esa información”, señaló Quiroga.

El funcionario explicó que desde 2022 el Gobierno estatal autorizó 173 millones de pesos para la primera etapa del proyecto; sin embargo, aseguró que actualmente la Tesorería solo reconoce 108 millones, pese a existir documentación oficial que respalda el monto total.

Además, indicó que para los ejercicios fiscales 2025 y 2026 fueron autorizados otros 315 millones de pesos, lo que eleva a 488 millones el total destinado al Distribuidor Vial Triángulo Norte.

De acuerdo con la información presentada por el Municipio, hasta ahora se han recibido 255 millones de pesos, por lo que quedarían pendientes aproximadamente 232 millones por ministrar.

Las autoridades municipales también precisaron que para el proyecto se asignó una cuenta bancaria específica por parte del Estado, en la que no se han recibido depósitos distintos a los ya reportados oficialmente.

Asimismo, señalaron que actualmente se están entregando comprobaciones de gasto por 259 millones de pesos, documentación que, afirmaron, previamente no había sido recibida por la Tesorería estatal.

En cuanto al Fondo de Desarrollo Municipal, se informó que para 2025 fueron autorizados 35 millones de pesos, aunque únicamente se han recibido 14 millones. A pesar de ello, el Municipio aseguró haber ejecutado y comprobado cerca de 30 millones en obras y acciones vinculadas a este fondo.

Quiroga reconoció que los trabajos del distribuidor vial continúan, aunque a un ritmo más lento debido a la insuficiencia de recursos estatales, por lo que el Municipio mantiene esfuerzos financieros para evitar la suspensión de la obra.

El secretario técnico recordó además que las comprobaciones correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024 ya fueron auditadas por la Auditoría Superior del Estado sin observaciones relacionadas con el manejo de recursos.

Finalmente, el Gobierno de Escobedo reiteró su disposición al diálogo y a la transparencia, al asegurar que toda la información y antecedentes del caso pueden consultarse públicamente en el micrositio oficial del municipio.

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