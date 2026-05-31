Entregan segunda etapa de Avenida Raúl Salinas en Escobedo

El municipio de Escobedo inauguró este fin de semana la segunda etapa de modernización de la Avenida Raúl Salinas, una de las arterias más transitadas del área metropolitana.

Con este avance, el proyecto integral de rehabilitación, que representa una inversión total cercana a los $190 millones de pesos, alcanza ya un 92 por ciento de su ejecución general, perfilándose hacia su entrega definitiva, informó el municipio.

En esta segunda fase del proyecto, las cuadrillas municipales rehabilitaron un total de 38 mil 100 metros cuadrados de pavimento, específicamente en el tramo comprendido entre la calle Santa Bárbara y la colonia Villas del Parque.

“Este fin de semana se dio la inauguración de los trabajos realizados en esta importante arteria del área metropolitana por la que diariamente transitan más de 150 mil automovilistas”, señalaron autoridades municipales.

También la instalación de nueva señalización vial y la modernización y mejoras en el sistema de alumbrado público.

“Las labores de rehabilitación continuarán en distintos tramos de la Avenida Raúl Salinas mediante trabajos simultáneos de bacheo profundo y mejoramiento de la carpeta asfáltica, con el objetivo de garantizar una renovación integral de la vialidad”, se agregó.

La administración municipal destacó que la rehabilitación de la Avenida Raúl Salinas es una muestra del cumplimiento de los compromisos asumidos con la ciudadanía en materia de servicios públicos y desarrollo urbano.

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