Entregan rescatistas de NL ayuda por aire y por tierra a Veracruz

Tras dos días de intensas operaciones de apoyo humanitario, Protección Civil Nuevo León (PCNL) concluyó el segundo día de labores de distribución de ayuda en diversas comunidades del municipio de Pánuco, Veracruz, afectadas por recientes fenómenos meteorológicos.

Las operaciones se centraron en la implementación de un puente aéreo y rutas terrestres para garantizar la entrega de víveres a las zonas de difícil acceso.

PCNL informó que, utilizando el helicóptero de la corporación en coordinación con una unidad de Fuerza Civil, se realizaron un total de 14 vuelos para el traslado de despensas a las zonas de Malio Fabio Altamirano, Poza del Tigre, Tanchicuin Boca, Tanchicuin Piedras y Cube de los Marcos.

Además, vía terrestre se realizó la entrega de apoyos en el municipio de El Higo.

En total se entregaron 2,205 despensas y 2,640 litros de agua a los habitantes de dichas comunidades de Pánuco, Veracruz, que vive una de sus peores tragedias tras las devastadores lluvias del pasado 9 de octubre.

La emergencia comenzó cuando una vaguada sobre el Golfo de México y la depresión tropical 90E con potencial ciclónico generaron lluvias intensas en el norte de Veracruz.

Para ayudar a las comunidades afectadas, el gobierno estatal envió apoyo con elementos pertenecientes a Protección Civil Nuevo León, Protección Civil San Pedro y Protección Civil Guadalupe.

