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Nacional

Entregan cuerpo de turista canadiense tras ataque en Teotihuacán

La Fiscalía del Estado de México informó que el cuerpo de la turista canadiense asesinada en el ataque armado en Teotihuacán ya fue entregado a sus familiares,

  • 22
  • Abril
    2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el cuerpo de la turista canadiense asesinada durante el ataque en la Zona Arqueológica de Teotihuacán fue entregado a sus familiares.

Los allegados acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) en Texcoco para realizar los trámites correspondientes. Aunque no se reveló su identidad, las autoridades confirmaron que los restos serán trasladados a Canadá con el respaldo de instancias consulares.

Familia del agresor reclama el cuerpo

De manera paralela, familiares de Julio César Jasso Ramírez, identificado como el autor del ataque, se presentaron ante la Fiscalía Regional de Texcoco para reconocer y reclamar sus restos.

Ambos cuerpos habían sido trasladados previamente al Semefo, donde se les practicaron las necropsias de ley como parte de las diligencias ministeriales.

Indagan ataque planeado

Las investigaciones preliminares señalan que el ataque, ocurrido el lunes 20 de abril, no fue un hecho espontáneo, sino que habría sido planeado con antelación y ejecutado por una sola persona.

El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, indicó que el agresor realizó visitas previas a la zona arqueológica, lo que permitió delinear su plan.

Además, se informó que el individuo gastó más de $41 mil pesos en logística, incluyendo transporte, hospedaje y adquisición de equipo.

De acuerdo con las autoridades, el ataque tuvo una duración aproximada de 14 minutos, durante los cuales el agresor tomó como rehenes a varios turistas y disparó contra sus víctimas.

Entre los lesionados se encuentran personas de distintas nacionalidades, incluyendo Colombia, Brasil, Estados Unidos y Canadá, además de un menor de seis años.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que brindó asistencia consular a sus ciudadanos afectados.

Perfil del agresor

Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, llegó a la zona un día antes procedente de Guerrero. Se trasladó mediante un servicio de transporte por aplicación y se hospedó en hoteles cercanos.

Durante el ataque vestía ropa táctica: pantalón negro, botas tipo policial y camisa de cuadros gris. Fue herido en una pierna por elementos de la Guardia Nacional y posteriormente se quitó la vida.

En el lugar fueron asegurados diversos objetos, entre ellos una pistola de fabricación estadounidense, un cuchillo y 52 cartuchos útiles calibre .38.

También se localizaron materiales relacionados con hechos violentos internacionales, incluyendo documentos, imágenes y escritos vinculados a la masacre de Columbine.

De acuerdo con las indagatorias, el ataque coincidió con el aniversario de ese suceso, lo que forma parte de las líneas de investigación.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer por completo los hechos, incluyendo el móvil del ataque y posibles factores que influyeron en la conducta del agresor.

Mientras tanto, continúan las diligencias para atender a las víctimas y sus familias, así como para reforzar las medidas de seguridad en sitios turísticos del país.


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