Es cara, pero rinde: usuarios de gasolinera señalada por PROFECO

Los usuarios de la gasolinera que fue evidenciada por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) por su alto costo afirman que existe coherencia en calidad precio.



Después de que la Secretaría de Economía federal a través de la PROFECO acudiera a las bombas de combustible ubicada sobre la avenida Insurgentes en la colonia Colinas de San Jerónimo, los conductores continuaron haciendo uso del servicio pese a la advertencia por altos precios.



Una lona con la leyenda “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios” fue colocada el pasado bajo el escaparate de costos de la estación de servicio que ofrece el combustible tipo regular en $25.99 pesos y la premium en $26.99.



En un acercamiento de El Horizonte con los usuarios se pudo constatar que persiste la compra de gasolina en esta estación por la idea de que es de mejor calidad, al ser presuntamente un hidrocarburo importado, que les da mayor rendimiento a sus vehículos.



“La verdad de las cosas que cada quien maneja un precio diferente, pero por la calidad es que cargo aquí”, comentó Juan Flores.



“No, no me había dado cuenta, pero sí, es la única vez, si esta gasolina sí es importada y no es de Pemex, porque esta rinde de 15 a 20% más”, sentenció Luis Menchaca.



“Yo siempre he venido aquí y rinde bien, yo creo que es una buena gasolina”, añadió Agustín González.



Si bien es cierto que los precios se vieron más elevados con la entrada a enero de 2025, la realidad es que en la urbe regia existe una variación en el costo de la gasolina desde el año pasado.



Donde se te pueden encontrar costos que van desde los $21.60 hasta los $27 pesos, sin embargo, el argumento principal para esta diferencia de costos se atribuye a la libre comercialización del hidrocarburo de distintas marcas en territorio mexicano.



Asimismo, la relación en el costo alto también recae en los precios de renta del espacio donde se han colocado las bombas de cada una de las marcas, siendo en ocasiones una zona de alta plusvalía.



Esta acción tomada por parte del titular de la PROFECO, Iván Escalante Ruiz es un llamado a las gasolineras de México para mantener el precio de la gasolina regular o de menor octanaje en un rango entre los $23 y $24 pesos.



De acuerdo con la información compartida por parte de la Presidenta del país Claudia Sheinbaum Pardo durante una conferencia celebrada el pasado 06 de enero, los sellos y lonas también fueron colocados en dos estaciones más ubicadas en Durango y Guanajuato.



Precio de la Gasolina Regular estimado

Entre $23 y $24 pesos.

Precio de la Gasolina Regular en gasolinera de Monterrey

$25.99 pesos

