‘Es un milagro que estemos con vida’: Lidia Benítez

Una simpatizante de Movimiento Ciudadano que asistió al trágico evento en San Pedro describió como un milagro el que siguieran con vida tanto ella, como su madre y su nieta.

Lidia Benítez se encontraba al frente del escenario y aseguró que momentos antes de que cayera la estructura, ella abrazó a su madre, pensando que esos serían los últimos minutos de su vida.

“Yo corrí a abrazar a mi mamá y dije que sea lo que dios quiera y yo nada más abracé a mi mamá y a mi nieta y sí sentí que me cayó, pero no le puse atención hasta que le hablé a mi mamá”, dijo Benítez.

Explicó que una estructura frente a ellas fue la que las salvó de quedar bajo el escenario que se cayó, sin embargo, el trauma que sufrieron fue tan grande que su nieta se desmayó y posteriormente comenzó a convulsionar.

La mujer fue atendida el mismo miércoles en la Clínica No. 7 del IMSS, ya que parte de la estructura le cayó sobre el pie izquierdo; no obstante, en dicho nosocomio se le indicó que tenía que ir al Hospital de Zona No. 21, en el Centro de Monterrey, para continuar con su atención.

Durante la última actualización que hizo el gobernador Samuel García, indicó que fueron 189 personas lesionadas las que se atendieron en hospitales de diferentes municipios del estado y nueve perdieron la vida, entre ellos un menor de edad. Tres de estas personas, perdieron la vida al momento de llegar a la clínica No. 7 del IMSS.



JOVEN PIERDE A SU ABUELA

Cristopher Johan Martínez es una de las personas que perdieron un familiar en el accidente que ocurrió en un cierre de campaña de MC en San Pedro Garza García.

Se trata de su abuela, Juana María Espinosa de la Rosa, quien quedó bajo una bocina y murió, mientras que su abuelo, Antonio Ramírez Salazar, quedó gravemente lesionado.

Johan los acompañó al evento, pero decidió retirarse al sentirse aturdido por el fuerte ruido que había en el lugar.

Cuando ya estaba en casa, una amiga le informó el accidente que había ocurrido en el evento.

Sus abuelos no respondían los celulares, hasta qué momentos después una mujer atendió la llamada informándole que la dueña del celular había fallecido.

Johan volvió al campo de Béisbol El Obispo y se encontró con algo muy diferente a lo que había dejado.

“Acudí con mis dos abuelos, que lamentablemente falleció mi abuela y mi abuelito ahora está internado.

“A mí no me contestaban, hasta que me contestó una señorita era de seguridad o limpieza y me dijo que el celular estaba estrellado y que no podía contestar y puso el chip en su celular y así me contestó la llamada y pues que lamentablemente había fallecido la dueña del celular, que era mi abuela”, relató.

Su abuelo fue trasladado a la clínica 21 del IMSS, donde sigue internado debido a las graves lesiones que tiene en la cabeza.

Explicó que ya hubo respuesta por parte del gobierno del estado sobre el fondo monetario que recibirán para solventar los gastos.

“Solo tiene un golpe en la cabeza que ya le pusieron puntos y todo, pero ahorita los efectos que tiene es que ve doble.

“Sí ya, de hecho, hace rato fue Samuel García y nos estaba comentando que por su parte iban a correr todos los gastos médicos y también funerarios y que nos iba a dar una compensación por lo ocurrido”, afirmó el joven.



RECIBE FAMILIA LLAMADA DOLOROSA

Alejandro Gámez Sandoval, de 48 años, y su hijastro José de Jesús Torres Solís, de 11 de edad, fueron dos de las nueve víctimas mortales del accidente ocurrido el pasado miércoles en un cierre de campaña de Movimiento Ciudadano.

Ellos iban con María de la Luz Solís, mamá del menor, la cual resultó severamente lesionada.

Alejandra Gámez Escalera perdió a su padre Alejandro y a su hermano de 11 años de edad, tras desplomarse el escenario donde se presentaría el Grupo Bronco tras terminar un evento proselitista de Movimiento ciudadano.

“Protección Civil nos habló directamente desde el celular de mi papá, que estaba gravemente herido y nos acercáramos al lugar para reconocerlo y trasladarlo”, indicó.

Para Alejandra la situación con su hermanastro sigue siendo difícil, tan difícil que le duele recordarlo.

“Estaba perdido entre los escombros, era lluvia y arena, no sé más, creo que lo encontraron y se lo llevaron directamente al hospital, a la clínica 7 y allá en la clínica falleció”, recordó.



Lista de fallecidos:

1.- Antonia Reyes Hernández

2.- Olga Rodríguez Dávila

3.- María Eliza Esquivel Delgado

4.- Juana María Espinoza de la Rosa

5.- José Alejandro Gómez Sandoval

6.- Martha Alicia Espinoza Coronado.

7.- José de Jesús Torres Solís,

menor de 11 años

8.- Elvira de Anda Segoviano

9.- Laura Zúñiga Espinoza

