Escasea hielo y agua de garrafón en tiendas de conveniencia

Bolsas de hielo y agua de garrafón, son los dos productos que escasean en las tiendas de conveniencia.

Con la llegada de las olas de calor a la ciudad, los usuarios han asegurado este producto vaciando varias tiendas de la metrópoli.

Mediante un recorrido por algunas de ellas, que se ubican en la Zona Metropolitana de Monterrey, constatamos que aún en la primavera no se dan abasto.

Evidenciamos que los anaqueles de garrafones de diversas marcas cuentan con botellones, pero solo algunos están llenos y el resto vacíos, y los congeladores para el hielo lucen totalmente desiertos y sin respuesta a cuándo serán surtidos.

Los consumidores aseguraron que en la búsqueda de bolsas de hielo, han tenido que recorrer no solo tiendas de conveniencia, sino también supermercados.

“Ya he buscado en varias, recorrí aquí en la zona varios Super 7, varios Oxxo, me fui aquí a Soriana, me fui a HEB y no hay hielos.

“Me dicen (en las tiendas) que por falta de agua el proveedor no está surtiendo, yo tengo mi refrigerador y hace hielitos pero no nos damos abasto”, dijo María Eugenia Reyes, clienta.

Por su parte, Juan Ramón de la Garza, jefe de una familia conformada por cinco personas, dijo que para asegurar garrafones de agua purificada debe “cazar” a los camiones que dotan de este producto a las tiendas.



“Tienes que levantarte tempranito casi ya buscando el camión que esté llegando y surtiendo para poder alcanzar un garrafón, porque llegan personas que se llevan de cinco o de seis garrafones y uno que tiene nada más dos en la casa, muy apenas alcanza a comprar uno”, lamentó.

Al menos en las tiendas que recorrimos ubicadas en la zona sur, no hay hielos en existencia y los garrafones de agua escasean, sin embargo, galones y botellas de presentación más pequeña hay en más cantidad.

Comentarios