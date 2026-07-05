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Escobedo brinda equipo a sus atletas para Olimpiada estatal
El Gobierno Municipal respaldó a una delegación de más de 800 deportistas y entrenadores que representarán al municipio en 28 disciplinas.
Por Carlos Nava | 05 Julio 2026
Con la mira puesta en el podio, los deportistas del municipio de Escobedo se declararon listos para arrancar su participación en la próxima Olimpiada y Paralimpiada Estatal. Esto luego de que el Gobierno Municipal realizara la entrega oficial de equipamiento y material deportivo de última generación para optimizar sus entrenamientos y competencias.
La entrega de los aditamentos estuvo encabezada por José Antonio Quiroga Chapa, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, y Felipe Canales Rodríguez, secretario del Ayuntamiento. Al evento acudieron los atletas acompañados de sus familias, quienes celebraron este impulso al talento local.
Una delegación fuerte y multidisciplinaria
Para esta edición de la justa estatal, Escobedo contará con una sólida representación que buscará poner en alto el nombre del municipio. Las cifras de la delegación son las siguientes:
806 deportistas de alto rendimiento y categorías infantiles/juveniles.
58 entrenadores a cargo de la preparación estratégica.
28 disciplinas deportivas en las que se tendrá presencia.
En esta ocasión, los apoyos se concentraron prioritariamente en disciplinas como voleibol, esgrima, softbol, handball y básquetbol, reafirmando el compromiso de la administración por diversificar y fortalecer el deporte en la comunidad.
"Compitan con pasión, entrenen con disciplina, disfruten cada competencia y sean ejemplo para muchos niños y niñas", destacó Quiroga Chapa durante su mensaje, donde exhortó a los jóvenes a portar el uniforme de Escobedo con orgullo.
El reto: Superar la marca histórica
El objetivo de esta entrega es brindar las herramientas necesarias para que los atletas superen el exitoso récord de la edición anterior. El municipio busca mejorar el sexto lugar estatal en el deporte convencional y consolidar su dominio en el deporte adaptado, donde previamente se alcanzó un histórico tercer lugar.
A continuación se detallan los resultados a superar en esta nueva edición:
|Modalidad
|Medallas de Oro
|Medallas de Plata
|Medallas de Bronce
|Posición Estatal
|Deporte Convencional
|13
|33
|37
|6° Lugar
|Deporte Adaptado
|52
|18
|22
|3° Lugar
Con este equipamiento, el Gobierno de Escobedo refrenda su confianza en los atletas locales, quienes ya se encuentran listos para iniciar la cosecha de medallas y escalar nuevas posiciones en el medallero estatal.