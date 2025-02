Esperan resolver presupuesto antes de la visita de Sheinbaum

Ante la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum a Nuevo León el próximo miércoles, los diputados quieren evitarse otra llamada de atención por lo cual intentarán sacar el presupuesto antes de esa fecha.

Los coordinadores de Movimiento Ciudadano y Morena, Miguel Flores y Mario Soto, explicaron que para ellos es prioridad sacar adelante este tema, el cual ya había sido señalado por la presidenta en su última visita al estado.

“Yo espero que sí (sacar el presupuesto antes del 19 de febrero) como lo hemos venido diciendo, nosotros estamos listos y en la disposición de avanzar.

“Yo he sido el más insistente en este tema y también lo del fiscal, no he dejado de buscar que se dé (el presupuesto) ni un solo día”, dijo Miguel Flores.

Por su parte, el diputado de Morena, Mario Soto, indicó que ellos también están interesados en que salga el presupuesto lo más pronto posible y para eso esperan reunirse pronto con el Tesorero del Estado, Carlos Garza.

“Esperemos que así sea, tiene que haber reuniones periódicas, constantes con el tesorero y otros secretarios para poder ver el tema del presupuesto, es muy importante el dialogo y celebro que todas las fuerzas políticas en el Congreso estén dispuestas en sacar ese tema adelante”, dijo Mario Soto.

En el mes de noviembre durante una gira que tuvo en Nuevo León, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se arreglara el tema del presupuesto en el Estado, ya que no era justo que se castigara así a los ciudadanos.

“No coincido ni comparto el que se le castigue al gobierno al no aprobar su presupuesto pues eso afecta al pueblo de Nuevo León.

“Quiero reconocer el trabajo del gobernador Samuel García, siempre tendrán las y los regiomontanos el apoyo del gobierno de la República, quiero aprovechar para decir que no coincido ni comparto el que se le castigue al gobierno al no aprobar su presupuesto pues eso afecta al pueblo de Nuevo León”, dijo Sheinbaum el pasado 30 de noviembre.

