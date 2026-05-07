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Coahuila

Florerías esperan su mejor venta del año por Día de las Madres

Las florerías de Saltillo esperan su mayor temporada de ventas por el 10 de mayo, fecha que supera incluso al 14 de febrero en demanda de arreglos florales

  • 07
  • Mayo
    2026

Y regresamos a las florerías. ¿Sabía usted que la flor es el artículo de alta demanda del 10 de mayo, superando incluso, dicen, al 14 de febrero? Y es que tanto hijos como hijas, en general, queremos darle un regalo a mamá.

Ariadne Molina, encargada de niña bodega de flores en Saltillo, señaló que quizás este fin de semana, por el hecho de que es domingo, no habrá tantos envíos a las oficinas o trabajos, pero que hay que llegar con el arreglo floral con mamá; eso nadie lo cambia.

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Flores, el regalo más buscado para las madres

Así que tómelo en cuenta, el artículo de mayor demanda en el 10 de mayo, son las flores; después de eso los pasteles y otros regalos.

En esta fecha también se acostumbra mucho las llamadas serenatas y quien tiene la oportunidad llega con la serenata acompañado de un arreglo de flores.

Por eso, en su mayoría, las florerías estarán abiertas durante el día y la noche para poder tener la venta importante y especial del año, pues lo han confirmado más allá del 14 de febrero.

El 10 de mayo es la fecha que representa mayor venta de flores en la ciudad.

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