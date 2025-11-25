Estado abre diálogo para negociar paquete fiscal 2026

Para el siguiente año, el estado de Nuevo León ocupa más de $21,000 millones de pesos para proyectos de infraestructura y seguridad; sin embargo, aunque son necesarios, no está cerrado a negociar con legisladores y la iniciativa privada, tanto el monto de deuda como el incremento en el impuesto sobre nómina (ISN).

Esto lo dijo el tesorero estatal, Carlos Garza Ibarra, al “extender la mano” para dialogar con diferentes sectores que han rechazado tanto la deuda de $14,644 millones de pesos como el aumento del 3% al 4% del Impuesto Sobre Nóminas (ISN).

Garza Ibarra dijo este lunes en la conferencia Nuevo León Informa que la aprobación de ambos rubros en el Paquete Fiscal 2026 no es forzosa, sino más bien es una propuesta que están dispuestos a negociar.

“No se está diciendo que tiene que ser forzoso; lo que sí estamos viendo nosotros, la parte que yo creo que es la importante: estamos presentando un plan de inversión y un gasto de seguridad muy fuerte, pues hay que fondearlo, ¿de qué manera lo vamos a fondear? Pues decidamos como sociedad.

“Busquemos la manera como sociedad de fondear esos proyectos; nuestra visión como gobierno es con una mezcla de deuda y una mezcla de aumentar ciertos gravámenes y ahí es donde va el Impuesto Sobre Nóminas.

“Pero no estamos cerrados, yo creo que es importante decirlo, no estamos obsesionados en que tiene que ser así y estamos conscientes de que hay que sentarnos en las mesas de trabajo", afirmó el funcionario estatal”, indicó.

El viernes, la Iniciativa Privada rechazó desde el pasado viernes la propuesta de aumentar 33% el ISN, pues dijo que golpeará a las pequeñas y medianas empresas que ya enfrentan condiciones adversas para operar y generar empleo.

Garza Ibarra dijo que necesitan $21,454 millones de pesos para inversión productiva, con lo que en el sexenio se alcanzarán $123,442 millones de pesos en este rubro, que es mayor a todo lo invertido en los tres sexenios anteriores.

El Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado informó que el Paquete Fiscal 2026 que el Ejecutivo entregó al Legislativo es una propuesta integral que asciende a $179,494 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de casi 15% en comparación con el presupuesto de 2025.

El funcionario detalló que esta cantidad es $23,229 millones de pesos superior a la propuesta del año anterior.

"El diseño del paquete está centrado en una inversión estratégica, el fortalecimiento de la seguridad y el respaldo a la infraestructura productiva.

Para 2026, el gobierno del estado proyecta una inversión de $21,454 millones de pesos", indicó.

La seguridad recibe un impulso significativo, con un aumento presupuestal de $2,816 millones de pesos, un incremento del 15% respecto a 2025.

El presupuesto total destinado a seguridad en 2026 será de $21,896 millones de pesos.

Modificaciones fiscales: el Impuesto sobre Nóminas (ISN)

Uno de los principales ejes de la propuesta es el aumento de un punto porcentual al Impuesto Sobre Nóminas (ISN), que pasaría del 3% al 4 por ciento.

Se calcula que los recursos adicionales por este punto, que rondarán los $6,000 millones de pesos, serán canalizados directamente al rubro de seguridad, liberando así más recursos del presupuesto estatal para destinarse a inversión pública productiva en obras de infraestructura y programas sociales.

Garza Ibarra destacó que la mayor carga de esta elevación recaería en las organizaciones de mayor tamaño, asegurando que el 95% del pago adicional será absorbido por los segmentos de mayor capacidad económica.

En contraste, el segmento de menores ingresos (compuesto por 12,365 contribuyentes) absorbería solo el 0.12%, con un pago promedio extra anual de $550 pesos.

El funcionario señaló que Nuevo León se homologaría con otras entidades, mencionando que Quintana Roo y la Ciudad de México ya cobran el 4% de ISN, Baja California el 4.5%, y Jalisco proyecta elevarlo a 5 por ciento.

El Gobierno invitó a las cámaras empresariales a mesas de trabajo para analizar la propuesta.

Además, el paquete propone un presupuesto de $300 millones de pesos para respaldar a Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), facilitando el acceso a financiamiento de NAFIN por un total superior a 6 mil millones de pesos.

Deuda y control vehicular

El presupuesto solicita la autorización para contratar financiamiento por $14,644 millones de pesos, cifra equivalente al 15% de los ingresos.

Esta solicitud se enmarca en lo permitido por la Ley de Disciplina Financiera para los Estados y Municipios, dado que Nuevo León mantiene una calificación de deuda “sostenible” (semáforo en verde) ante el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se elimina la exención del pago de refrendo para vehículos híbridos. Los vehículos eléctricos nuevos mantendrán la exención solo por el primer año.

Se propone la creación del Pase Turístico Gratuito para los vehículos con placas foráneas que estén de visita en Nuevo León.

Esta medida busca incentivar a los vehículos que residen permanentemente en el estado a registrarse con placas locales, lo que permitirá un mejor control del padrón vehicular y fortalecerá la seguridad.

‘Habrá más deuda, pero dentro de niveles sanos’

El secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Alberto Garza Ibarra, afirmó que Nuevo León se encuentra en niveles “sanos” de deuda, por lo que la nueva solicitud no representa un riesgo para las finanzas del estado.

“Sin duda va a ser más deuda”, afirmó el funcionario durante el evento "Nuevo León Informa" realizado en el Palacio de Gobierno.

La propuesta enviada a los legisladores proyecta que la deuda estatal aumente hasta $14,644 millones de pesos, elevando el total de $72,768 millones a cerca de $81,000 millones de pesos.

Garza Ibarra aseguró que este posible endeudamiento no representa un riesgo para las finanzas de Nuevo León, pues el estado se mantiene en los parámetros “verdes” del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Lo que siempre hay que ver es el indicador”, explicó el Tesorero, destacando que el saldo de la deuda por sí solo no refleja la capacidad de pago.

“Eso es lo que ve Hacienda, por eso no es una complicación financiera, porque estamos en verde y seguiremos en verde”, subrayó.

El funcionario enfatizó la mejoría en la relación entre ingresos y deuda del estado.

Recordó que, en 2015, por cada peso de ingreso existían 1.40 pesos de deuda; mientras que actualmente, por cada peso de ingreso hay 98 centavos de deuda, reflejando un “nivel sano”.

El proyecto de presupuesto 2026, que incluye la Ley de Movilidad, la Iniciativa de Ley de Egresos y la Ley de Hacienda del Estado, plantea al Legislativo ejercer el 15 por ciento de los ingresos de libre disposición del estado, una posibilidad que permite la Ley de Disciplina Financiera.

“Estamos proyectando tener un 15% de ingresos de libre disposición que nos da un poco más de 14,500 millones de pesos”, detalló Garza Ibarra.

Adicionalmente, se solicita al Congreso que el organismo Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) tenga también una deuda equivalente al 15% de su ingreso de libre disposición, lo que supera los 2 mil 262 millones de pesos en financiamiento.

El secretario aclaró que la solicitud de financiamiento, aunque autorizada, no implica su ejercicio total inmediato. “No quiere decir que vas a ejercer todo ese ingreso; lo puedes solicitar, te lo podrán aprobar”, concluyó.

Congreso turna a Comisión de Presupuesto el Paquete Fiscal 2026

El Congreso del atestado turnó a la Comisión de Presupuesto el Paquete Fiscal del 2026, para que comience su análisis oficial y pueda ser aprobado antes de que termine este periodo de sesiones.

Durante la sesión, la diputada secretaria, Armida Serrato, fue quien leyó el asunto y la diputada presidenta del Congreso lo turnó a la comisión, que es presidida por la priista Lorena de la Garza.

“Oficio signado por el C. Dr. Samuel Alejandro García Sepúlveda, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, mediante el cual remite la exposición de motivos y documentos que conforman el denominado ‘Paquete Fiscal para el Ejercicio Fiscal 2026'”.

“Se turna con carácter de urgente a la Comisión de Presupuesto, asignando para cada una de las propuestas un número de expediente para su mejor análisis”, se leyó durante la sesión.

La diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, indicó que aún hay condiciones para aprobar este presupuesto antes de que se termine el 2025, ya que hay diálogo entre los dos poderes.

