Detienen a Liliana “N”, presunta agresora de 'Rocky'

La Fiscalía General del Estado cumplimentó la detención de Liliana García, señalada como la presunta responsable del caso de maltrato animal que conmocionó a la sociedad coahuilense, luego de que Rocky, un perro de la raza Gigante de los Pirineos, fuera presuntamente arrastrado desde una camioneta en calles del fraccionamiento Villas de San Miguel.



La captura se logró después del cateo realizado por agentes de la Fiscalía durante el lunes en un domicilio relacionado con la investigación. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre la forma en que se efectuó la detención, aunque confirmaron que la mujer ya fue puesta a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica con base en la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público.



Este mismo martes se informó por personal de la veterinaria que Rocky continúa en el área de terapia intensiva en estado grave y su pronóstico sigue siendo reservado.



Horas antes de la detención de Liliana García, elementos de la Agencia de Investigación Criminal arrestaron a Jorge “N”, esposo de la mujer, por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y faltas a la autoridad, al señalarse que intentó impedir las diligencias ministeriales que realizaban los agentes durante la investigación.



El caso generó una fuerte indignación entre la sociedad saltillense y usuarios de redes sociales, luego de que se difundieran videos en los que se observa al perro siendo arrastrado por una camioneta. Además, otra grabación que circuló ampliamente muestra que el animal habría sido arrollado en al menos tres ocasiones, presuntamente de manera intencional, lo que intensificó las exigencias de justicia y castigo para los presuntos responsables.



La Fiscalía General del Estado reiteró que el caso será llevado conforme a derecho y que será en las próximas horas cuando se defina la situación legal de las personas involucradas.

Imágenes de Mario Bazaldua