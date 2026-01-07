Este día regresan a clases los alumnos de educación básica en NL

Tras el periodo vacacional por Navidad y Año Nuevo, el regreso a clases ya tiene fecha definida para los estudiantes de educación básica en Nuevo León.

Luego de varias semanas de descanso, niñas, niños y adolescentes deberán reincorporarse a sus actividades académicas, por lo que autoridades educativas y padres de familia comienzan a prepararse para el retorno a la rutina escolar.

¿Qué día termina el periodo vacacional de invierno?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación de Nuevo León para el ciclo escolar 2025–2026, las vacaciones de invierno comenzaron el lunes 22 de diciembre de 2025 y concluyen el miércoles 7 de enero de 2026.

Esto significa que el regreso a clases será el jueves 8 de enero, fecha en la que volverán a operar los planteles de preescolar, primaria y secundaria en todo el estado.

Desde este miércoles 7 de enero, maestras y maestros participaron en el Taller Intensivo dirigido a personal con funciones de Dirección y Docente, una jornada contemplada dentro del calendario escolar autorizado para fortalecer la planeación académica y administrativa antes del reinicio de clases.

A la par, trabajadores administrativos y de intendencia también se reincorporaron a sus funciones, preparando los planteles para recibir nuevamente al alumnado.

Cabe señalar que a diferencia de otras entidades del país, donde el reinicio de clases está previsto para el 12 de enero, en Nuevo León el calendario escolar marca un regreso anticipado.

Ante este escenario, la Secretaría de Educación de Nuevo León emitió un llamado a los automovilistas para conducir con mayor precaución, respetar los límites de velocidad y atender la señalización vial en las inmediaciones de los centros escolares, con el fin de reducir riesgos y garantizar traslados seguros para estudiantes, madres, padres de familia y personal educativo.

Las autoridades educativas recordaron que la reincorporación no es uniforme en todos los niveles.

Regresan a clases alumnos de educación media superior el 19 de enero

En el caso de las preparatorias y algunas facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el calendario establece que el regreso a clases se realizará hasta el próximo 19 de enero, por lo que durante los siguientes días continuará el periodo de receso para parte de la comunidad universitaria.

¿Qué días no habrá clases en lo que resta de 2026?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el ciclo escolar contempla 185 días efectivos de clases, además de descansos oficiales, vacaciones y sesiones del Consejo Técnico Escolar.

Entre los días sin actividades escolares programados para 2026 destacan:

1 de enero: descanso oficial

30 de enero: Consejo Técnico Escolar

2 de febrero: descanso oficial

16 de marzo: descanso oficial

Del 30 de marzo al 10 de abril: vacaciones de Semana Santa

1 y 5 de mayo: descansos oficiales

15 de mayo: Día del Maestro

16 de julio: inicio de vacaciones de verano

Con este reinicio, Nuevo León retoma de lleno la actividad escolar tras las festividades decembrinas, dando continuidad al calendario académico y a los objetivos educativos planteados para el ciclo en curso.

Con información de Víctor Amaro.

