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Parque España celebra su 59° aniversario junto a la comunidad

En este espacio se organizaron una serie de eventos como carrera canina, así como adopción de mascotas, lluvia de pelotas y balones

Por Diana Valeria Leyva | 25 Julio 2026

Con pastel, rifas y espectáculos infantiles, así fue como Parque España celebró este sábado su 59° aniversario junto a la comunidad de Monterrey.

De acuerdo con el secretario de Servicios Públicos de Monterrey, Hugo Salinas,  cada espacio que se rehabilita beneficia a la comunidad, por lo que exhortó a la población a hacer uso de ellos debido a que son totalmente gratuitos.

“Por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza hacemos estos eventos para fortalecer la convivencia familiar y fomentar el uso de espacios públicos con un excelente mantenimiento” aseguró.

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Asimismo, destacó que la temporada acuática termina en septiembre y aún tienen oportunidad de aprovechar espacios como Monterrey 400, el Parque Tucán y Aztlán.

"Pueden venir, traer sus cosas para alimentarse y convivir, eso sí, cero alcohol, no objetos punzocortantes ni botellas de vidrio que pueden ocasionar daños entre la gente que se encuentra conviviendo en familia".

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Durante el evento, Parque España organizó una serie de eventos como carrera canina, así como adopción de mascotas, lluvia de pelotas y balones; todo enfocado a la convivencia familiar, además de música, payasos y otras actividades recreativas.

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