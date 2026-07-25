Parque España celebra su 59° aniversario junto a la comunidad

En este espacio se organizaron una serie de eventos como carrera canina, así como adopción de mascotas, lluvia de pelotas y balones

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Con pastel, rifas y espectáculos infantiles, así fue como Parque España celebró este sábado su 59° aniversario junto a la comunidad de Monterrey.

De acuerdo con el secretario de Servicios Públicos de Monterrey, Hugo Salinas, cada espacio que se rehabilita beneficia a la comunidad, por lo que exhortó a la población a hacer uso de ellos debido a que son totalmente gratuitos.

“Por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza hacemos estos eventos para fortalecer la convivencia familiar y fomentar el uso de espacios públicos con un excelente mantenimiento” aseguró.

Asimismo, destacó que la temporada acuática termina en septiembre y aún tienen oportunidad de aprovechar espacios como Monterrey 400, el Parque Tucán y Aztlán.

"Pueden venir, traer sus cosas para alimentarse y convivir, eso sí, cero alcohol, no objetos punzocortantes ni botellas de vidrio que pueden ocasionar daños entre la gente que se encuentra conviviendo en familia".

Durante el evento, Parque España organizó una serie de eventos como carrera canina, así como adopción de mascotas, lluvia de pelotas y balones; todo enfocado a la convivencia familiar, además de música, payasos y otras actividades recreativas.