Estrena Fuerza Civil autos exóticos como patrullas de exhibición

Buscando acercar un poco más a la ciudadanía, el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, compartió que la corporación sumó dos autos exóticos como patrullas de exhibición.

Se trata de un Corvette C8 Z06 y un Mustang Shelby GT350, los cuales fueron rotulados con la identidad visual de la corporación y se les incorporaron sirenas como las de cualquier patrulla.

A coste cero para el Estado

Cabe destacar que estas unidades con precio de varios millones de pesos no le costaron un centavo al erario, pues se trata de vehículos decomisados durante diversos operativos de seguridad.

Además, no serán puestas en circulación; solamente servirán como un "pretexto" para generar interacción directa entre los uniformados y el público general, pues los autos serán exhibidos en puntos turísticos y de interés.

El propio Escamilla aseguró que estos vehículos estarán al alcance de la población y, si desean verlos más de cerca, solamente tendrán que acercarse con el oficial de turno que esté a cargo de ellas para darles un vistazo o incluso tomarse fotos con ellas.

Maravillas de la ingeniería

Estos dos bólidos son unas maravillas de la ingeniería, pues tienen capacidades bastante importantes para conducción deportiva en pista o por largas distancias en carretera.

La primera de estas unidades es un Corvette C8 Z06, el cual monta un impresionante motor V8 naturalmente aspirado de 5.5 y tiene más de 670 caballos de fuerza, que le permiten llegar de 0 a 100 km/h en 2.6 segundos y superar fácilmente los 300 km/h. Su precio supera los $2 millones de pesos.

El otro es un Mustang Shelby GT350 año modelo 2017, el cual también monta un motor de ocho cilindros atmosférico de 5.2 litros con más de 526 caballos de fuerza. Puede hacer el 0 a 100 en 4.3 segundos y superar los 290 kilómetros por hora. Su precio cuando fue lanzado fue de $55,000 dólares.

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