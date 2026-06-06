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Nuevo León

Estrena Guadalupe nuevo andador lineal sobre avenida Las Torres 

Las autoridades destacaron que el nuevo andador lineal permitirá a miles de vecinos contar con un espacio seguro para caminar, ejercitarse y convivir.

  • 06
  • Junio
    2026

Con una inversión de 8 millones de pesos, autoridades estatales y municipales inauguraron un nuevo andador lineal sobre la avenida Las Torres, una obra que busca ampliar los espacios de convivencia y recreación durante el evento deportivo internacional y para las familias del municipio. 

El corredor cuenta con una longitud de 700 metros lineales, iniciando en la calle Matancillas y concluyendo en la calle Atenco. Además, integra más de 2 mil metros cuadrados de áreas recreativas, juegos infantiles y microestaciones de activación física dirigidas especialmente a adultos mayores.

A la inauguración asistieron el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el alcalde de Guadalupe, Héctor García, quienes destacaron la importancia de la obra para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.

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“Es impresionante lo que vamos a poder disfrutar los guadalupenses. Te quiero agradecer como alcalde porque el municipio es más grande que el Cerro de la Silla”, expresó Héctor García.

Por su parte, Samuel García señaló que este tipo de proyectos forman parte de las acciones emprendidas rumbo a la celebración deportiva. 

“Teníamos muy clara la meta FIFA; toda la obra está terminada para poder lucirla en el Mundial. Sabíamos que no sería fácil, hacer algo nuevo cuesta, por eso mucha gente se molesta que le cierran su calle, pero no había duda de que lo teníamos que hacer”, explicó el mandatario estatal.

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Como parte del acto inaugural, Samuel García, acompañado por el exjugador de los Tigres, Israel Jiménez, y dos menores de edad, dejaron plasmadas las huellas de sus tachones en una sección de cemento, simbolizando la conexión de la obra con el legado deportivo. 

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Las autoridades destacaron que el nuevo andador lineal permitirá a miles de vecinos contar con un espacio seguro para caminar, ejercitarse y convivir en comunidad, fortaleciendo la infraestructura urbana del municipio.


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