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Nuevo León

Estrena San Pedro el primer minibús autónomo de cara al Mundial

El vehículo recorrerá un circuito trazado en la zona de Valle Oriente que conectará hoteles, plazas comerciales y zonas de alta afluencia turística

  • 06
  • Mayo
    2026

El municipio de San Pedro Garza García inició las pruebas del primer minibús autónomo y eléctrico en América Latina. 

El proyecto, diseñado para operar durante el Mundial de Futbol 2026, busca posicionar a la ciudad como un laboratorio de innovación tecnológica y movilidad inteligente.

El vehículo recorrerá un "circuito mundialista" estratégicamente trazado en la zona de Valle Oriente. Este trayecto conectará puntos clave como hoteles de alta gama, plazas comerciales y zonas de alta afluencia turística.

El desarrollo es fruto de una colaboración internacional entre el grupo de investigación Bloom Drive Intelligence de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tec de Monterrey y el grupo AIDA del Politecnico di Milano.

Durante la presentación, el Alcalde Mauricio Farah Giacomán subrayó que esta iniciativa no solo mejora la movilidad, sino que consolida al municipio como un referente nacional.

“San Pedro lo tenemos que llevar hacia el futuro, hacia las nuevas tecnologías, y ahora tenemos la gran oportunidad que, por primera vez en Latinoamérica, pudiéramos lograr una ciudad con autos autónomos, donde ya hay varias empresas, las cuales, a través de Emmanuel (Loo) y y Juan Pablo (Castuera), que están viendo eso”, afirmó el munícipe, destacando el apoyo de las secretarías estatales para atraer empresas del sector.

Por su parte, el decano regional del Tec de Monterrey, Ricardo Swain, celebró la apertura del gobierno municipal de esta innovación fuera del entorno académico hacia un laboratorio urbano real, donde puede evaluarse su impacto en la vida cotidiana

“Se necesitan municipios que sean aventados a hacer las cosas, así que celebro que el Municipio de San Pedro Garza García, pues, nos arrope para que podamos hacer este tipo de actividades. En el Tecnológico Monterrey, además de desarrollar gente con talento, estamos convencidos que esta innovación, sin un propósito y sin un compromiso ético, no son posibles”, declaró Swain.

Emmanuel Loo, Subsecretario de Inversión e Innovación de Nuevo León, resaltó que San Pedro es la primera ciudad de la región en realizar un mapeo digital para vehículos autónomos.

El objetivo estatal es claro: reclutar a las empresas tecnológicas más importantes del mundo para que utilicen a Nuevo León como su base de pruebas en el continente.

Con esta implementación, San Pedro informó que se prepara para recibir a la afición internacional en 2026, ofreciendo una experiencia de transporte que, hasta hace poco, parecía exclusiva de las ciudades más avanzadas del mundo.

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Características de la movilidad autónoma 

El minibús operará a baja velocidad en entorno urbano y contará en todo momento con un piloto de respaldo y una ingeniera o ingeniero a bordo como copiloto, garantizando la seguridad durante su funcionamiento.

Entre sus principales características destacan:
-    Sistema de percepción con tecnología LiDAR, cámaras y sensores avanzados
-    Operación completamente eléctrica, sin emisiones contaminantes
-    Capacidad de navegación autónoma en condiciones reales de tráfico urbano
-    Previo a su puesta en marcha como servicio, el vehículo fue validado mediante una demostración en vías urbanas de San Pedro, donde se evaluó su desempeño técnico.

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