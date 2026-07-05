Estrena Ruta Recreativa nuevo horario por altas temperaturas

Con el nuevo horario, las autoridades municipales buscan que la ciudadanía continúe disfrutando de este espacio de convivencia, recreación y activación física

A partir de este domingo 5 de julio, la Ruta Recreativa de Saltillo opera con un nuevo horario, de 6:00 a 11:30 de la mañana, como medida para que los asistentes puedan realizar actividades al aire libre antes de que se registren las temperaturas más elevadas del día.

La afluencia disminuyó durante la primera jornada

Durante la primera jornada con este ajuste se observó una menor afluencia de personas en comparación con otros fines de semana. Las altas temperaturas que se han presentado en la región han provocado una disminución en el número de ciclistas, patinadores, corredores y familias que acostumbran pasear a sus mascotas sobre el tradicional recorrido dominical.

No obstante, uno de los puntos con mayor concentración de personas fue el área destinada al intercambio de estampas del Mundial. Decenas de niños, acompañados de sus padres, acudieron con sus álbumes para intercambiar las estampillas que les hacen falta y avanzar en la colección, actividad que se ha convertido en uno de los principales atractivos de la Ruta Recreativa durante las últimas semanas.

Buscan mantener espacios seguros para la convivencia

Con el nuevo horario, las autoridades municipales buscan que la ciudadanía continúe disfrutando de este espacio de convivencia, recreación y activación física, al tiempo que se reducen los riesgos asociados a la exposición prolongada a las altas temperaturas.