Estudiantes de la UANL participarán en Experiencia Mundialista

Más de mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León participarán en distintas actividades vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de programas de servicio social, prácticas profesionales y voluntariado.

Estudiantes

692 servicio social

230 prácticas profesionales

152 voluntariado

El rector Santos Guzmán López anunció que, en la Experiencia Mundialista UANL 2026, participarán jóvenes de 21 facultades y la Escuela y Preparatoria Técnica Médica en labores de atención ciudadana, salud, protección civil, turismo, traducción, orientación a visitantes y apoyo operativo.

Por su parte, el director de Servicio Social y Prácticas Profesionales, Arnulfo Sánchez García, informó que los estudiantes tendrán jornadas entre junio y agosto, temporada correspondiente a los eventos pre y posmundialistas, así como en el periodo vacacional para estar al frente de módulos médicos, turísticos y entes gubernamentales que les serán asignados en línea de forma aleatoria.



En el caso de los estudiantes de servicio social, se dará cumplimiento a un total de 480 horas, las cuales serán registradas de forma proporcional conforme a los meses académicos; sin embargo, se tiene considerado que los roles de asignación puedan ser mayores a las cuatro horas reglamentarias por día.





Los jóvenes adscritos al programa tendrán la posibilidad de interactuar con turistas de al menos 15 nacionalidades que serán espectadores de los distintos juegos, poniendo en práctica los idiomas de:



• Inglés

• Coreano

• Francés

• Alemán

• Italiano

• Japonés

• Chino



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