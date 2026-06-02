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Nuevo León

Estudiantes de la UANL participarán en Experiencia Mundialista

El rector Santos Guzmán López anunció que, en la Experiencia Mundialista UANL 2026, participarán jóvenes de 21 facultades y la Preparatoria Técnica Médica

  • 02
  • Junio
    2026

Más de mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León participarán en distintas actividades vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de programas de servicio social, prácticas profesionales y voluntariado.

Estudiantes

  • 692 servicio social
  • 230 prácticas profesionales
  • 152 voluntariado

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El rector Santos Guzmán López anunció que, en la Experiencia Mundialista UANL 2026, participarán jóvenes de 21 facultades y la Escuela y Preparatoria Técnica Médica en labores de atención ciudadana, salud, protección civil, turismo, traducción, orientación a visitantes y apoyo operativo.

Por su parte, el director de Servicio Social y Prácticas Profesionales, Arnulfo Sánchez García, informó que los estudiantes tendrán jornadas entre junio y agosto, temporada correspondiente a los eventos pre y posmundialistas, así como en el periodo vacacional para estar al frente de módulos médicos, turísticos y entes gubernamentales que les serán asignados en línea de forma aleatoria.
 
En el caso de los estudiantes de servicio social, se dará cumplimiento a un total de 480 horas, las cuales serán registradas de forma proporcional conforme a los meses académicos; sin embargo, se tiene considerado que los roles de asignación puedan ser mayores a las cuatro horas reglamentarias por día.

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Los jóvenes adscritos al programa tendrán la posibilidad de interactuar con turistas de al menos 15 nacionalidades que serán espectadores de los distintos juegos, poniendo en práctica los idiomas de: 
 
•  Inglés
•  Coreano
•  Francés
•  Alemán
•  Italiano
•  Japonés
•  Chino


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