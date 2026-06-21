Los alumnos del Conalep NL podrán vivir una experiencia mundialista en el Estadio Monterrey, donde asistirán al encuentro entre Sudáfrica y Corea del Sur

Inicio / Nuevo León / Reto viral lleva a estudiantes de Conalep a partido mundialista

Lo que comenzó como un reto entre estudiantes terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos virales más comentados de los últimos días en Nuevo León.

Un grupo de alumnos del Conalep Nuevo León logró movilizar a miles de usuarios en redes sociales y consiguió que una promesa aparentemente difícil de cumplir terminara haciéndose realidad.

Los estudiantes publicaron un video en las cuentas oficiales de Conalep NL donde, mediante un peculiar baile, lanzaron un reto que rápidamente captó la atención de los usuarios.

Según explicaron en la grabación, el director general de la institución, Andrés Pinto, les había prometido llevarlos a un partido de la FIFA World Cup 2026 si lograban alcanzar 20 mil "likes" y además si conseguían que un jugador de la Selección Mexicana comentara la publicación.

Las redes explotaron mucho más allá de la meta planteada

Lo que parecía una meta ambiciosa fue superado por un amplio margen. En cuestión de días, el video comenzó a multiplicar su alcance hasta acumular más de medio millón de likes en Instagram, convirtiéndose en uno de los contenidos más exitosos publicados por la institución educativa.

Pero la sorpresa no terminó ahí. El reto también llamó la atención del delantero de la Selección Mexicana, Julián Quiñones, quien decidió interactuar con la publicación y dejó un comentario que, por sí solo, generó alrededor de 200 mil likes entre los usuarios.

Con ambos objetivos ampliamente cumplidos, la historia continuó creciendo y captando la atención de miles de personas dentro y fuera del estado.

Samuel García se suma al reto y pide cumplir la promesa

La viralidad del video llegó incluso hasta el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien también reaccionó a la publicación y se sumó a la conversación digital.

A través de un comentario, el mandatario etiquetó al director general del Conalep y respaldó públicamente la iniciativa de los estudiantes para que pudieran asistir a un encuentro mundialista.

"Ya se armó, @andrespintosc, y ahora toca cumplir. Los veo el miércoles en el estadio para el juego de Sudáfrica contra Corea. ¡Ánimo!", escribió el gobernador.

Del salón de clases al Mundial 2026

La historia rápidamente se convirtió en un ejemplo del poder que pueden alcanzar las redes sociales cuando una comunidad se une detrás de una misma causa.

Lo que inició como una dinámica estudiantil terminó con miles de personas impulsando el contenido, la participación de un seleccionado nacional y el respaldo del gobernador del estado.

Ahora, los alumnos del Conalep Nuevo León podrán vivir una experiencia mundialista en el Estadio Monterrey, donde asistirán al encuentro entre Sudáfrica y Corea del Sur, programado para este miércoles, cerrando así una historia que pasó de ser un simple reto digital a una recompensa que pocos imaginaron alcanzar.