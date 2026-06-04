UANL fortalece movilidad estudiantil con alianza en Francia

Como parte de su estrategia de internacionalización, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) firmó una serie de convenios de cooperación con la Universidad de Lille, Francia, para fortalecer los programas de movilidad estudiantil y ampliar los vínculos académicos entre ambas instituciones.

La firma se realizó en el marco del Foro Franco-Mexicano de Cooperación en Educación Superior e Investigación, donde el rector de la UANL, Santos Guzmán López, y el presidente de la Universidad de Lille, Régis Bordet, formalizaron dos acuerdos que beneficiarán a estudiantes de diversas facultades de la Máxima Casa de Estudios de Nuevo León.

Impulsan movilidad para estudiantes de distintas facultades

Uno de los convenios permitirá el intercambio académico entre la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL y las facultades de Humanidades y de Lenguas, Cultura y Sociedad de la institución francesa.

Asimismo, derivado de un acuerdo general suscrito en 2025, las facultades de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, así como de Derecho y Criminología, establecieron mecanismos de movilidad estudiantil con la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad de Lille.

Destacan cooperación entre México y Francia

Durante el encuentro, el rector destacó la relevancia de fortalecer la cooperación académica entre México y Francia para impulsar la formación de estudiantes en contextos internacionales.

“Es un verdadero honor tener la oportunidad de compartir con prestigiosos académicos e instituciones educativas del mundo el trabajo de excelencia que realizamos en la Autónoma de Nuevo León”, expresó.

Como parte de las actividades del foro internacional, Santos Guzmán también encabezó el taller “Cooperación en salud: estado actual y perspectivas”, en el que participaron representantes de instituciones académicas y de investigación de México y Francia.

El Foro Franco-Mexicano reunió a representantes de universidades afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y de France Universités, con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación bilateral en materia educativa y científica.





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