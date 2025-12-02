Cerrar X
Nuevo León

Evacuan a 1,000 trabajadores por fuga de gas en Apodaca

De manera inmediata, y para salvaguardar la integridad de los trabajadores, se desalojó al personal de al menos cuatro empresas del parque industrial

  • 02
  • Diciembre
    2025

Un reporte de olores a gas al interior de una empresa en el municipio de Apodaca provocó la inmediata movilización de elementos de Protección Civil, resultando en el desalojo preventivo de personal y la atención de una veintena de personas por síntomas de intoxicación.

El despliegue de cuerpos de auxilio se concentró en el parque industrial Vynmsa, ubicado en la colonia Lomas de San Martín. 
Elementos de Protección Civil de Nuevo León (PCNL) confirmaron en el sitio una fuga de gas.

De manera inmediata, y para salvaguardar la integridad de los trabajadores, se procedió al desalojo preventivo de personal de al menos cuatro empresas del parque industrial.

Ambulancias de Protección Civil de Apodaca, de la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) brindaron los primeros auxilios a 20 personas que presentaron síntomas de intoxicación.

Las autoridades continuaron las labores para controlar por completo la fuga y determinar la causa exacta del incidente.

Unidad de Protección Civil Nuevo león acude a reporte de olores a gas. Elementos informan en el área se percibió olor fuerte a gas, inspeccionaron un predio donde realizaban trabajos de excavación y Personal de Gas Naturgy realiza un sondeo con detector de gas descartando gases.

ACUSAN A CF MOTOS DE IMPEDIR EVACUACIÓN DE TRABAJADORES

Durante la atención a una fuga de gas registrada este martes en el Parque Industrial Vynmsa, la evacuación preventiva de trabajadores se vio obstaculizada en una de las empresas, según reportaron brigadistas en el sitio.

Brigadistas de la empresa CF MOTOS señalaron que, al intentar evacuar al personal, los encargados de la compañía no les permitían el paso y los instruían a retornar a sus labores, poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores a pesar de la contingencia.

Esta evacuación de emergencia se llevó a cabo tras la confirmación de una fuga de gas en el parque industrial, lo que requirió el desalojo preventivo de empleados de tres empresas distintas de la zona.

Como resultado del incidente, ambulancias de Protección Civil de Apodaca, Cruz Roja y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) atendieron alrededor de 20 personas que presentaron síntomas de intoxicación.

Con información de Vanessa Aguilar


