Evacúan a familias vecinas de Chemours tras fuga química

La noche de este sábado, una fuga de producto químico al interior de la empresa Chemours, ubicada en la zona sur de Altamira, provocó la evacuación preventiva de familias que habitan en calles colindantes, luego que una falla en el sistema eléctrico de la planta generara una emanación que, aunque no fue considerada de alto riesgo, sí produjo un olor que encendió la alarma entre vecinos y autoridades.

¿Qué originó la evacuación en Altamira?

Rommel Martínez, director de Protección Civil de Altamira, informó que el incidente fue reportado alrededor de las 9:00 de la noche, cuando la empresa ya había activado sus protocolos internos tras detectar el problema. La situación movilizó a corporaciones de emergencia y obligó al desalojo preventivo de aproximadamente 30 personas, entre ellas a 12 menores de edad, quienes fueron trasladados a puntos de reunión y resguardo temporal habilitados en un salón cercano.

¿Hubo personas afectadas por la emanación?

El funcionario explicó que, aunque la emanación fue menor, el temor y la incertidumbre provocaron crisis nerviosas en al menos 12 personas, incluidos varios niños y una mujer embarazada, quienes fue trasladados para valoración médica especializada. Todos los afectados fueron reportados estables, sin lesiones graves ni intoxicaciones de consideración.

“Fue principalmente una situación de alarma, pánico y estrés para las familias que se encontraban en sus hogares, pero afortunadamente no pasó a mayores”

Detalló que la contingencia fue controlada en un lapso aproximado de dos horas.

¿Qué provocó la fuga dentro de la planta?

Mientras se realizaban recorridos para invitar a la población a evacuar temporalmente, personal interno de Chemours permaneció dentro de la planta en áreas estratégicas para revisar el origen del incidente, confirmándose posteriormente que la emanación derivó de una falla eléctrica.

¿Qué sustancias maneja la planta de Chemours?

La planta de Chemours en Altamira es una de las instalaciones industriales más importantes del corredor petroquímico del sur de Tamaulipas, dedicada principalmente a la producción de dióxido de titanio (TiO₂), comercializado bajo la marca Ti-Pure, un pigmento blanco de alta pureza utilizado en pinturas, recubrimientos automotrices, plásticos, papel, laminados y diversas aplicaciones industriales.

Para la elaboración de este producto mediante el denominado proceso cloruro, la empresa maneja sustancias químicas consideradas de alto riesgo, entre ellas cloro, tetracloruro de titanio, oxígeno industrial, coque de petróleo, ácidos corrosivos y residuos metálicos clorados. Este tipo de materiales puede representar riesgos potenciales en caso de fugas, reacciones químicas o fallas operativas, incluyendo vapores tóxicos, emisiones corrosivas, incendios o contaminación ambiental.

¿Qué autoridades participaron en la emergencia?

Aunque la empresa opera bajo estrictos protocolos de seguridad industrial y regulación ambiental federal, el incidente reavivó la preocupación entre habitantes de sectores cercanos sobre los riesgos inherentes a convivir con instalaciones que manejan compuestos químicos peligrosos.

En el operativo participaron Bomberos Municipales, Protección Civil, Cruz Roja, ambulancias privadas, grupos voluntarios, Guardia Estatal, Guardia Nacional, Sedena y autoridades municipales, quienes mantuvieron vigilancia durante toda la noche para garantizar la seguridad de la población.

Rommel Martínez destacó la coordinación entre la empresa y las autoridades locales, subrayando que este tipo de protocolos son fundamentales para proteger a las familias asentadas cerca del corredor industrial.

¿Qué ocurrió tras controlar la contingencia?

Tras concluir la revisión y descartar riesgos mayores, las familias evacuadas regresaron paulatinamente a sus hogares, mientras autoridades continuaron con monitoreo preventivo durante la madrugada.

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