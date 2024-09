Evidencia socavón falta de mantenimiento en caminos de San Pedro

Se trata de un hueco que se formó en el pavimento a escasos 50 metros de la incorporación de la calle Privada Uxmal, con la avenida ya mencionada, donde en la colindancia entre el estacionamiento y la carpeta asfáltica se formó un socavón.



Tambos de tráfico y un cordón amarillo resaltan este hoyo, pero la falta de atención de la administración encabezada por Miguel Treviño a la reparación y mantenimiento de caminos se hace evidente.



Pues dicha apertura en el camino tiene un radio de poco más de 20 centímetros, en un espacio donde ya se notan las reparaciones con concreto de años atrás, en un análisis a las fotografías de Google Maps es visible que dicho parche fue colocado desde el 2014 por un hundimiento menos grave.



Ya que el socavón que hoy se presenta en el este camino, podría crecer con el paso de los carros, porque por dentro de este hoyo el paso del agua ha hecho más estragos reduciendo el terreno donde se sienta la carpeta.



Asimismo, el activista sampetrino Enrique Burguete quien también es fundador del Colectivo ProMontaña, externó que este es el resultado de la falta de atención que se ha tenido en el sector de montaña en el municipio.





“Ha habido un desentendimiento de la autoridad ya ancestral al respecto ante la serie de peticiones que se hicieron".



“Esto es un síntoma mucho más profundo de lo poco atendida que ha sido la infraestructura en la montaña, en especial, la carpeta asfáltica e inclusive, las banquetas en la ladera de Chipinque parte alta que incluye a Valle de San Ángel Sector Mexicano”, comentó Burguete.



El activista también resaltó que durante estas campañas no se hizo ningún pronunciamiento respecto a este sector y esto implica que podría quedarse una administración más este sector sin la atención requerida.



“Más preocupante que durante las campañas no hubo ni siquiera una promesa de campaña al respecto; todas eran posiciones no muy claras. Caen prácticamente en el valemadrismo o no está en su cuadrante de decisiones siendo de los lugares más bonitos que dan calidad de vida”, agregó Enrique Burguete.



