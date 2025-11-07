Cerrar X
Nuevo León

Exhibirán a papás que son deudores alimentarios en NL

Samuel García encabezó la 'Publicación del Decreto contra Deudores Alimentarios', que implica medidas restrictivas para padres que no pagan pensiones

  • 07
  • Noviembre
    2025

En Nuevo León, les llegó la hora a los papás que sean deudores alimentarios y se nieguen a pagar pensión: sus nombres van a ser exhibidos  y serán bloqueados: no podrán obtener licencia de conducir, placas vehiculares, pasaporte y tampoco podrán ser candidatos a cargos públicos.

Este viernes, el gobernador Samuel García y su esposa y titular de AMAR a Nuevo León, encabezaron el evento de "Publicación del Decreto contra Deudores Alimentarios”.

El decreto implica una serie de medidas restrictivas y/o cancelatorias de derechos para padres o tutores que, estando obligados, no pagan las pensiones de alimentos a sus hijos menores de edad.

El gobernador "tronó" contra ellos y detalló las sanciones sociales contra ellos.

"A partir de hoy, a ese pelado que se fue, lo vamos a quebrar, no solo económicamente, sino socialmente”, advirtió.

"Se olvida de licencia, placas, pasaporte… se va a publicitar su nombre, se olvida de cargos públicos, les va a salir carísimo”, sentenció.

Aclaró que la única solución es acercarse y pagar, para colaborar.

"Acércate y paga. Si no, el Estado te va a dar la espalda”, sentenció.

"Padres irresponsables que recurren a abogados, que se creen muy astutos, pero son coyotes, fingen (no tener recursos) y salen con amparos y chicanadas”, dijo.

Aseguró que en la entidad hay 160 mil mujeres que son viudas, divorciadas o abandonadas, y algunas tienen hijos con discapacidad.

El Estado, dijo, las apoya con un recurso de 2 mil pesos al mes, pero eso no libera de responsabilidades a los padres irresponsables.

"Amar es cumplir y quien no cumpla tendrá que responder”, dijo Rodríguez Cantú.


