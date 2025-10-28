Cerrar X
Nuevo León

Presentará Samuel García 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial' en CDMX

Samuel García exhibirán las fortalezas del estado, desde su infraestructura deportiva hasta su rica oferta turística, gastronómica y cultural

  28
  Octubre
    2025

Con el objetivo de posicionar a Nuevo León como el anfitrión más destacado del Mundial de la FIFA 2026, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda presentará este martes el proyecto “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” en el Centro de Entretenimiento Frontón México, en la Ciudad de México.

El evento, programado a las 18:00 horas, mostrará las características que hacen único al estado para recibir la máxima justa del futbol, desde su infraestructura deportiva hasta su oferta turística, gastronómica y cultural.

Cabe señalar que desde su confirmación como una de las tres sedes mexicanas, junto a Guadalajara y la Ciudad de México, Nuevo León ha apostado por convertirse en un referente internacional, no solo por la calidad de su estadio, sino también por la participación ciudadana en torno al evento.

“Queremos que cada regiomontano sea parte del Mundial. Este evento no solo pondrá a Nuevo León en los ojos del mundo, sino que nos transformará como sociedad”, ha expresado García en distintas ocasiones.

La estrategia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” busca involucrar a todos los sectores, empresarial, educativo y social, para aprovechar al máximo el impacto económico y cultural del torneo.

El Estadio de los Rayados, ubicado en Guadalupe, será el escenario de cuatro partidos oficiales: tres correspondientes a la fase de grupos y uno de octavos de final.

Además, en marzo de 2026, el estado recibirá dos partidos de repechaje, reforzando su papel como uno de los principales escenarios del Mundial.


