Exige alcaldesa electa de Zuazua facilidades para transición

La alcaldesa electa de Zuazua, Elva Deyanira Martínez, le exigió a la presidenta municipal saliente, Nancy Olinda Gutiérrez, que inicie ya los trabajos de transición y que le dé facilidades para que ella y su equipo puedan conocer el estado que guarda la administración municipal.

Acompañada de la senadora electa, Judith Díaz Delgado, la alcaldesa electa de Morena acudió a la presidencia municipal a dejar un escrito donde hace tal solicitud.

Ha trascendido que Martínez ha buscado a Gutérrez y su equipo, pero no atienden la solicitud.

La ley indica que los trabajos de transición debe comenzar por lo menos 60 días antes de que se asuma el cargo de alcalde lo cual sería el 1 de agosto dado que la fecha de asunción es el 30 de septiembre.

Sin embargo, en municipios como Monterrey y Guadalupe estos trabajos ya empezaron.

En el escrito, Martínez pide que se le asignen espacios donde se pueda trabajar rumbo al cambio de gobierno.

“La solicitud específica es que me notifiquen en qué fecha pueden empezar trabajos, que pase a través de una sesión de cabildo esta información y que me asignen un espacio a mí, junto al equipo que me va a estar acompañando en este proceso de transición, para poder comenzar a trabajar en conjunto”, señaló Martínez.

Se informó que, por su parte, Díaz Delgado, también de Morena, pidió que se informe si hay deudas u otros compromisos por parte de la actual administración de MC.





Comentarios