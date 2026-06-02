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Nuevo León

Exigen afectados de Creare embargo y frenar construcciones

Familias afectadas por el presunto fraude inmobiliario demandaron asegurar terrenos bajo investigación y frenar nuevas construcciones en desarrollos señalados

  • 02
  • Junio
    2026

Los afectados por el presunto megafraude inmobiliario de Creare Desarrollos realizaron una manifestación pacífica en la plaza principal de Santiago, Nuevo León, donde exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado el embargo inmediato de los terrenos relacionados con los proyectos donde adquirieron viviendas que nunca fueron entregadas.

Durante la protesta, los inconformes denunciaron que las autoridades ministeriales no han atendido las solicitudes para asegurar los predios involucrados en las investigaciones, situación que, afirman, pone en riesgo la posibilidad de recuperar parte de su patrimonio.

Además, señalaron que los procesos judiciales permanecen estancados debido a que personal del Ministerio Público no se presenta a diversas audiencias programadas, lo que ha retrasado el avance de las carpetas de investigación.

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Denuncian obras en terrenos bajo investigación

Una de las principales preocupaciones de las familias afectadas es la presencia de maquinaria pesada y trabajos de construcción en algunos de los predios que forman parte de las investigaciones.

Según los manifestantes, la empresa Exitus Capital realiza obras para desarrollar locales comerciales en áreas donde presuntamente se cometió el fraude inmobiliario que afectó a cientos de compradores.

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Ante ello, exigieron a las autoridades municipales y estatales que se suspenda la expedición de nuevas licencias de construcción en terrenos que se encuentren sujetos a procesos judiciales o investigaciones ministeriales.

“Pedimos que ya no se den permisos sobre terrenos que estén bajo investigación, ya que otra inmobiliaria, Exitus Capital, está trabajando para hacer locales comerciales. Siguen trabajando en áreas donde más de 300 familias fueron defraudadas”, expresó Raquel, una de las afectadas.

La ciudadana también acusó a la Fiscalía estatal de no atender las solicitudes para embargar los predios donde presuntamente se cometieron las irregularidades.

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Más de 300 familias afectadas

De acuerdo con las denuncias presentadas, Creare Desarrollos comercializó viviendas y departamentos sin contar con los permisos de construcción ni las licencias de uso de suelo requeridas por las autoridades correspondientes.

Entre los desarrollos involucrados se encuentran Dalia, El Barrial, Lomas de las Misiones, Privada Misiones, Villa de las Misiones y Aldea Sur, ubicados en los municipios de Monterrey y Santiago.

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Las autoridades contabilizan hasta el momento 328 víctimas relacionadas con este esquema, situación que ha derivado en la apertura de 270 carpetas de investigación.

El daño patrimonial estimado supera los $350 millones de pesos, según datos proporcionados por los afectados y las autoridades que llevan el caso.

Dueño de la inmobiliaria permanece en prisión

Por estos hechos, el propietario de la empresa, identificado como César Alejandro “N”, fue vinculado a proceso y permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Penal de Apodaca.

No obstante, los afectados consideran que la detención del presunto responsable no garantiza la recuperación de sus recursos si las autoridades no aseguran los bienes relacionados con la investigación.

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Las familias insistieron en que el embargo de los terrenos representa una medida fundamental para garantizar una eventual reparación del daño y evitar que los inmuebles sean utilizados para nuevos desarrollos mientras continúan las investigaciones.


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