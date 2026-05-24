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Nuevo León

Víctimas de Creare exigen justicia a la FGR por megafraude

Afectados por el fraude inmobiliario se manifestaron para exigir que la FGR atraiga el caso tras la inacción de las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León

  • 24
  • Mayo
    2026

Tras seis años de calvario legal, un grupo de afectados por el fraude inmobiliario de Creare Residences se manifestó para exigir que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso tras la inacción de las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León.

Los manifestantes señalaron que la red de engaños mediante preventas irregulares, dobles ventas y la no entrega de viviendas o terrenos ha dejado un impacto severo que va más allá de lo financiero.

“El daño económico es bastante; en algunas personas es más y en otras menos, pero el daño psicológico... si ustedes supieran todas las historias que hay detrás. No es posible que las autoridades actúen de tal forma que pareciera que están de acuerdo con todo esto; como víctimas, ¿qué más podemos imaginarnos?”, reclamó Verónica Estrada, una de las afectadas.

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Por su parte, Ramiro Saucedo, otro de los ciudadanos que vio vulnerado su patrimonio familiar tras invertir en dos desarrollos de la firma, externó su frustración ante el nulo seguimiento de su expediente y la necesidad de la intervención federal.

“Esperemos que finalmente se haga justicia”, puntualizó de forma tajante.

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De acuerdo con los reportes presentados por los afectados y su cuerpo legal, el esquema de fraude de Creare Desarrollos suma un total de 328 víctimas, lo que ha derivado en la apertura de 270 carpetas de investigación. 

De este universo de denuncias, 211 ya consiguieron ser judicializadas ante el Juzgado de Control Penal y Juicio Oral del Estado.

Hasta el momento, las indagatorias estatales han arrojado la vinculación a proceso de los presuntos responsables, destacando la detención de César Alejandro "N", señalado como el propietario de la inmobiliaria, quien actualmente permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Penal de Apodaca.

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Pese a que el principal implicado se encuentra tras las rejas, la reparación del daño sigue congelada.

Como se ha documentado previamente por El Horizonte, a casi seis años de los primeros reclamos, ninguna de las cientos de víctimas ha logrado recuperar sus enganches, mensualidades o liquidaciones completas de los inmuebles prometidos. 

Ante esto, el equipo legal de los afectados confirmó que iniciarán los trámites para trasladar el caso a los tribunales federales, buscando destrabar los procesos.


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