Exigen ciudadanos llegue agua al responder con sus pagos

Muchas familias de Reynosa han respondido al llamado de la COMAPA y realizan sus pagos puntualmente, pese a las dificultades por la falta de agua

Ante la grave crisis en el suministro de agua potable, la COMAPA de Reynosa hizo un llamado a la población para ponerse al corriente en sus pagos y cubrir adeudos, con el objetivo de contar con mayores recursos para mantener la operación del servicio.

La ciudadanía respondió al exhorto y ha comenzado a regularizar sus recibos. Ahora, los usuarios piden que el organismo garantice el abasto necesario de agua en sus hogares.

María del Rosario Beltrán, afectada por la falta de agua, aseguró que pese a cumplir con sus pagos, su familia ha permanecido varios días sin recibir el servicio. Explicó que han tenido que reutilizar el agua para las necesidades más básicas del hogar.

“Ya venimos a pagar un recibo que todo el mes nos los mandan y una hora o dos horas el agua y ahorita tenemos cinco días que no nos llega nada, estamos sufriéndole con agua de que uno se baña y le echa al baño y a veces así se queda, que está bien feo porque no tenemos de dónde agarrar”, expresó.

Actualmente, el problema afecta a prácticamente todas las familias de Reynosa, que han tenido que buscar alternativas para enfrentar la escasez del vital líquido.

Carlos, uno de los ciudadanos afectados, relató que en ocasiones debe trasladarse a otros puntos para conseguir agua y abastecer su vivienda.

“Sí, está difícil, tiene que andar cargando botes o qué tiene que hacer, tengo que ir abajo del canal y luego para arriba”, comentó.

La preocupación aumenta ante la proximidad de la temporada más intensa de calor, cuando el consumo de agua se incrementa considerablemente. Por ello, muchas familias han comenzado a implementar medidas para reciclar y aprovechar mejor el agua disponible.

María del Rosario Beltrán señaló que el temor entre los ciudadanos crece ante la posibilidad de que la escasez se agrave durante los próximos meses, aunque aseguró que su familia procura reutilizar el agua para distintas actividades domésticas.

“Ahorita tenemos miedo de eso, porque ya es mucho lo que hacen, nos la quitan, está bien que no hay, mucha gente, de verdad no la cuida, pero nosotros que la reciclamos, yo siempre reciclo de lavar para el baño, para regar y para otras cosas para las plantas, pero ya nos cansamos y venimos y pagamos”, manifestó.