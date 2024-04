Explica experto cómo identificar la violencia intrafamiliar

Luego de que los índices de violencia familiar en Nuevo León aumentaron debido a los crímenes registrados los últimos días en contra de la mujer por su respectiva pareja, el psicólogo conductual Carlos Richarte explicó para info7 cómo identificar la violencia intrafamiliar.

El especialista definió la violencia intrafamiliar como actos agresivos que pueden poner en riesgo la salud de un individuo, ya sea física o mentalmente. Destacó que la cultura y el contexto de las personas son un factor determinante.

Explicó que existen manifestaciones de violencia que no se deben ignorar, entre ellas; molestar, ignorar, poner apodos, manipular, celar, insultar, gritar, empujar, jalonear y golpear.

''Si hay que aprender a identificar como sociedad, como familia, como amigos, las señales de que alguien podría estar en una situación de violencia, de abuso'.

Cosas pequeñas como que una persona se aísle, que se aleje de las personas con las que se juntaba, que deje de hacer las actividades que antes realizaba o que ya no quiera visitar lugares donde antes disfrutaba. también moretones, golpes que muchas veces se disfrazan de alguna excusa, siempre buscando una excusa para esconder el signo de violencia'', explicó el experto.

Carlos Richarte trabaja con adolescentes desde hace seis años y explicó que durante esta etapa es muy importante enseñarles a identificar las conductas que podrían ser violentas o abusivas, de igual forma exhortó a los adultos a prestar atención a los cambios que puedan alertar de que el adolescente vive en un entorno violento.

''Y cuando alguien llega con una conducta diferente, normalmente lo podemos identificar, la persona que siempre era muy sonriente y carismática, que un día llega y no quiere hablar con nadie, que le empieza a ir mal en las calificaciones también, que empieza a llegar tarde, empieza a faltar, empieza a aislarse'', agregó.

Finalmente, el experto habló sobre la importancia de no normalizar ningún tipo de violencia y denunciar cualquier acto de abuso que se viva dentro y fuera del hogar.

''Que no nos quedemos callados, que siempre habrá un grupo que nos pueda apoyar o escuchar. No normalizamos la violencia, ya sea en los niveles altos o bajos.

En el caso de los adolescentes, siempre están los maestros, siempre hay adultos, siempre hay gente que está dispuesta a escucharte o apoyarte y acompañarte también en el proceso'.

'También es muy importante no culpar a la víctima, no hacerla sentir culpable, sino que se debe acompañar, se debe de sentir que no estás solo, no estás sola en el proceso y escucharlo sobre todo también'', explicó.

