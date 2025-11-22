Cerrar X
Nuevo León

Extorsionan a medios locales y roban $300 mil pesos

En ambos casos, según trascendió, delincuentes marcaron a las instalaciones y, a base de engaños, presionaron a guardias de seguridad para entregarles dinero.

Dos medios de comunicación en Monterrey fueron víctimas de llamadas de extorsión que resultaron en robos de más de $300 mil pesos en efectivo este sábado.

El primer reporte ocurrió en las oficinas del Periódico ABC, ubicadas sobre la calle Platón Sánchez y Riva Palacio, en el Centro de la ciudad.

De acuerdo con una fuente, los extorsionadores se hicieron pasar por empleados de confianza para pedir reunir efectivo a un trabajador.

Aunque no se precisó si el botín fue entregado en las instalaciones o en otro punto, se informó que $84 mil pesos fueron robados.

El segundo caso se registró en la empresa Dominio Medios, con sede sobre la calle Chiapas en la colonia Nuevo Repueblo.

El modus operandi habría sido el mismo que el utilizado en el periódico, con la diferencia en que el monto de lo sustraído asciende a $250 mil pesos.

Personal de la Fiscalía General de Justicia se desplegó a ambos medios de comunicación para indagar los robos.

Como parte de las pesquisas se busca determinar si los responsables de ambos casos son las mismas personas.


