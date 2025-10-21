'Operan células de montachoques desde CDMX': Policía de Monterrey

Las células de “montachoques” que asedian a automovilistas en las calles de la urbe regia son operadas desde la Ciudad de México por delincuentes originarios de ese lugar e inicialmente extorsionaban a paisanos, pero ahora agarran “parejo”, sostuvo la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey.

Estos delincuentes reaparecieron en los últimos meses, pero su presencia se remonta al 2018, cuando conformaron una mafia con policías y hasta ajustadores de seguros, lo cual, según el comisario general de la Policía de Monterrey, Eduardo Sánchez Quiroz, hasta el momento no se ha detectado que nuevamente tengan esas ligas.

Su reaparición, indicó el funcionario, tiene que ver con que en la pasada administración municipal se dejaron de realizar acciones y operativos para detenerlos.

“Estas gentes operan desde la Ciudad de México, operan aquí en Monterrey y en varias partes del país los montachoques".

“Aquí en Monterrey hemos detenido varios vehículos que se quedan consignados y a disposición del ministerio público, junto con las personas que son de allá”, detalló el comisario en entrevista para El Horizonte.

El funcionario dijo que del 2018 al 2021, cuando le tocó estar en este mismo cargo, se incautaron más de 150 vehículos y colocó las sanciones pertinentes a los involucrados.

En la actualidad, afirmó que su presencia se remarca en los límites con el municipio de Santiago y en la zona norte de Monterrey.

“Operaban en los límites de Monterrey y normalmente iban dirigidos a los paisanos. Fue como empezaron: les tocaba un carro, los presionaban y en esa presión que ejercían hacían que la persona, ante la necesidad de que no fuera su vehículo al corralón, les pagara una cantidad fuerte de dinero".

“En ocasiones hemos tenido quejas en los límites con Santiago del lado de Monterrey, donde hemos operado y hemos detenido gente, pero es menos frecuente que anteriormente”, indicó.

En lo que va del año, abundó Sánchez Quiroz, se han detenido entre seis y ocho personas por participar en este tipo de fraude y que seguramente han estado involucrados en más accidentes provocados.

El pasado viernes, El Horizonte dio a conocer que los “montachoques” llegaron a la urbe regia donde siembran terror, pues provocan accidentes para sacarle dinero a sus víctimas.

En los últimos tres meses, se han detectado casos en San Pedro, Monterrey, Santiago y San Nicolás.

Ante esto, organismos ciudadanos como Vertebra pidieron que se implementen acciones de emergencia para ponerles un alto.

El monto que estos extorsionadores solicitan a las víctimas, que suelen ser adultos mayores y mujeres, es una cantidad que puedan traer en la cartera o en la tarjeta y normalmente es un rango de entre $6,000 a $12,000 el fraude que realizan comúnmente.

“Lo que va del año debemos de haber tenido perdido ya unas seis u ocho gentes que participan; obviamente, esas seis u ocho gentes, pues han generado múltiples accidentes".

“Normalmente piden algo que pueda ser posible que el conductor lo traiga en efectivo o lo pueda sacar de la tarjeta; estamos hablando de cantidades que fluctúan entre los seis y los $10,000; $12,000 es la cuota más común de lo que cobran”, agregó Sánchez Quiroz.

Aunque con menor incidencia en este tipo de delitos, Sánchez Quiroz señaló que han recibido más quejas de estas extorsiones en límites con Santiago, al igual que en zonas del norte del municipio.

Llamar al 911

El funcionario pidió a la población llamar al 911 tan pronto detecte que es víctima de esos sujetos o cuando ya lo hayan chocado.

Pidió a la población no acceder a dar dinero ni caer en provocaciones; también dijo que se debe presentar una denuncia penal para procesar a estos extorsionadores.

“Aquí en Monterrey sería imposible que yo te dijera operan células, operan en el área que está con los límites con Santiago y operan también en el área norte de Monterrey. Las áreas, por decir allá, a la altura de Cabezada o de esas áreas”, comentó el comisario.

Como algunas recomendaciones en caso de ser víctima de montachoques, Sánchez Quiroz exhortó a los ciudadanos a comunicarse inmediatamente al 911 para que un oficial llegue al lugar y proceda conforme a la ley.

